Scholz v parlamentu slíbil podporu Kyjevu a to, že nezavleče NATO do války

Berlín - Rozhodnutí poskytnout německé tanky Ukrajině v jejím boji proti ruské invazi je správné a Ukrajina se i v budoucnu dočká z Berlína další podpory. Dnes to poslancům Spolkového sněmu řekl kancléř Olaf Scholz. Zároveň vyzval Němce, aby se kvůli německé podpoře Ukrajiny nebáli a důvěřovali vládě, neboť Berlín jedná v přísně shodě se spojenci. Vláda tak podle Scholze učiní vše, aby předešla zavlečení Severoatlantické aliance do války s Ruskem.

Poslancům kancléř řekl, že dnes telefonicky jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o politické, humanitární i vojenské podpoře. Zelenskyj Scholzovi poděkoval za slíbené tanky Leopard 2 a za souhlas Berlína ostatním zemím tyto německé tanky Ukrajině předat.

Na úvod projevu Scholz ocenil Německo za to, jak pro mnohé nečekaně dobře překonalo hospodářské a energetické problémy způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. "Před rokem by si jen málokdo pomyslel, že to bez ruského plynu zvládneme," řekl kancléř a připomenul, že Německo v posledních třech týdnech dokončilo již tři plovoucí terminály na zkapalněný zemní plyn (LNG). Také hospodářské výzvy podle kancléře dobře zvládlo.

"Ukázali jsme, co je v nás," řekl Scholz. Nyní je podle něj třeba, aby se toto úsilí a nové německé tempo přeneslo i do ochrany klimatu a přechodu k čistým energetickým zdrojům.

Rusko podle kancléře svou útočnou a imperiální válkou proti Ukrajině zcela změnilo bezpečnostní principy, které v Evropě platily od druhé světové války. "To, že hranice nelze měnit silou," řekl kancléř s tím, že ruská invaze se stala dějinným obratem. Proto je podle kancléře nutné Ukrajině pomáhat, a to i vojensky.

Dnešní rozhodnutí dodat Ukrajině německé tanky Leopard 2 považuje Scholz za správné a dodal, že Berlín k tomuto rozhodnutí dospěl v přísné shodě se spojenci. Takto chce postupovat i dále, protože to je cesta, jak předejít zavlečení NATO do války s Ruskem.

Tanky Leopard 2 jsou podle Scholze mocné zbraňové systémy, proto i v této souvislosti mají mnozí Němci starosti z dalšího vývoje. "Těmto spoluobčanům bych chtěl říct, aby mi důvěřovali, aby důvěřovali vládě. Budeme nadále jednat tak, abychom rizikům pro Německo předešli," dodal.

Opoziční konzervativní unie CDU/CSU s tanky pro Ukrajinu souhlasí a opakovaně k takovému kroku kancléře vyzývala, nyní mu ale v debatě vyčetla pomalé rozhodování, kvůli kterému Německo před spojenci ztrácí respekt. Scholz kritiku odmítl, neboť Německo postupuje tak rychle, jak to hledání společného postoje mezi spojenci umožňuje.

Na pomalost upozornila i poslankyně Agnieszka Bruggerová za vládní Zelené, která pochází z Polska. Scholz zopakoval, že Německo nebude jednat samo. "Nyní se společně s ostatními pokusíme sestavit první prapor tanků," odpověděl. Německo prozatím poskytne 14 leopardů, další přidají ostatní státy, mimo jiné Polsko, které na Berlín vyvíjelo největší tlak.

Ostře proti kancléřovi vystoupil poslanec protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň, který má český původ. "Právě jste hodil přes palubu základy německé poválečné politiky," řekl. Během svého vystoupení čelil hlasitému nesouhlasu několika poslanců, takže musela zasáhnout šéfka parlamentu Bärbel Basová. Kancléře se Bystroň nakonec zeptal, jaké jsou vlastně válečné cíle a čeho chce na Ukrajině dosáhnout. "Vím, jaké jsou cíle Ruska. Chce se zmocnit území," odpověděl kancléř a dodal, že Kyjev bude mít německou podporu, dokud to bude nutné.

V odpovědích na dotazy se kancléř věnoval také spojenectví s USA, které označil za jedno z nejužších. Řekl, že Berlín a Washington spojují i díky prezidentovi Joeu Bidenovi mimořádně silné vazby. Skvělými spojenci nazval i Británii či Francii.