Scholz slíbil podporu Ukrajině a chce odvážnou energetickou transformaci

Berlín - Protiruské sankce jsou sice bolestivé pro německé hospodářství, jsou ale správné, důležité a fungují. Dnes to v projevu na Průmyslovém dni organizovaném Svazem německého průmyslu (BDI) prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Řekl také, že je třeba zabránit roztočení dlouhodobé inflační spirály a že Německo musí učinit odvážné kroky v energetické transformaci. Scholz zároveň přislíbil Ukrajině humanitární i vojenskou podporu, dokud ji bude země vzdorující ruské invazi potřebovat.

Evropa spolu s dalšími demokratickými zeměmi podle Scholze počínaní ruského prezidenta Vladimira Putina nenechají bez následků. "Proto jsme zavedli bezprecedentní sankce proti Rusku. Tyto sankce fungují. A i když mají citelné dopady na naše hospodářství, jsou správné a nezbytné," řekl kancléř. Poděkoval také Svazu německého průmyslu, že odvetná opatření proti Rusku podporuje.

"Ukrajina patří k nám, patří do naší evropské rodiny," řekl kancléř k tomu, že Německo podporuje, aby Kyjev získal status kandidáta na členství v Evropské unii. "Ukrajinu budeme dále podporovat, a to i dodávkami zbraní. A tak dlouho, dokud to bude třeba," řekl. Stejně tak ujistil pobaltské republiky a další spojence na východním křídle NATO, že Německo obranným závazkům dostojí.

Válka podle Scholze ukazuje energetickou zranitelnost Západu, proto je třeba činit odvážné kroky k energetické a hospodářské transformaci. "Transformace, která před námi stojí, bude náročná. Chci ale, aby z ní Německo vzešlo silnější, a nikoli slabší. Chci, aby německá konkurenceschopnost byla po transformaci ještě větší," řekl.

"Musíme být odvážnější a nevyčkávat," řekl kancléř o tom, že letošní rok je rokem zlomu a rokem rozhodnutí. Zástupce německého průmyslu Scholz ujistil, že všechny sliby týkající se energetických změn platí. "Proto vám dnes říkám, že do roku 2030 bude Německo z obnovitelných zdrojů získávat 80 procent elektřiny a 50 procent tepla," prohlásil.

Obnovitelná energie podle Scholze zajistí energetickou bezpečnost Německa a také odolnost proti výkyvům cen energií z fosilních paliv.

"Klimatické změny, následky pandemie nemoci covid-19, energetická transformace a nyní Putinova válka. Pohybujeme se na neprobádaném území, ale máme jasný kompas," řekl Scholz. Směr podle kancléře pomáhá udržovat i jednota Západu.