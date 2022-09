Scholz: Německo bude mít do konce příštího roku náhradní kapacitu za ruský plyn

Berlín - Německo bude mít do konce příštího roku díky nově budovaným terminálům na zkapalněný zemní plyn (LNG) dostatečnou dovozní kapacitu, aby plně nahradilo dodávky ruského plynu. Na fóru zaměstnavatelů to dnes v Berlíně prohlásil spolkový kancléř Olaf Scholz. Řekl také, že jeho vláda hledá možnosti, jak ceny energií spotřebitelům snížit.

"Na konci příštího roku budeme mít plně dovozní možnosti díky LNG terminálům ve Wilhelmshavenu, Stade, Brunsbüttelu a Lubminu. Přinejmenším na těchto čtyřech místech budeme mít možnost dovážet veškerý plyn nezávisle na Rusku," řekl Scholz o nově budovaných kapacitách, které nahradí dovoz ruského plynu. "Kdo by si pomyslel, že to tato země v tak krátké době zvládne. Jsem na to velmi hrdý," uvedl.

Sociálnědemokratický kancléř také řekl, že jeho vládní koalice se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP) od začátku roku usilovně pracuje na tom, aby se Německo stalo na Rusku energeticky nezávislé. V případě ropy a uhlí to podle něj nebyl složitý úkol, neboť náhradu bylo možné zajistit loděmi a přes stávající přístavní infrastrukturu.

Pro plyn ale Německo nemělo potřebné terminály. Země si proto narychlo pronajala plovoucí terminály, kterých bude se státním podílem celkem pět. Dva z nich budou ve Wilhelmshavenu, první terminál bude zprovozněn na přelomu roku.

Vláda podle Scholze vedle hledání nových dodavatelů energetických surovin hledá i možnosti, jak snížit vysoké ceny energií. V případě elektřiny chce kancléř postupovat ve shodě s Evropskou unií a využít nadměrné zisky producentů elektrické energie. Tento postup Scholz označil za pouhou úpravu designu trhu. U cen plynu bude podle něj postup složitější a vláda chce využít i jiných možností, než je zastropování cen.

Scholz rovněž zástupce firem ujistil, že současná energetická krize nijak nezpomalí přechod k čistým zdrojům energie. "Vodík je plynem budoucnosti," řekl.

Kancléř zástupcům zaměstnavatelů zdůraznil, že německá vláda dobře ví, že podpora Ukrajiny v jejím boji proti ruské invazi není bez následků. "Víme, že naše solidarita s Ukrajinou má pro nás dopady," řekl. "Žádné naše rozhodnutí není bez následků," uvedl. To se podle něj ukazuje především u ruského plynu, na který se sankce nevztahují, ale jehož dodávky Moskva omezila.

Pomoc Německa a Západu Ukrajině přirovnal kancléř k blokádě západní části Berlína, do které Sovětský svaz uzavřel pozemní přístupy. Blokádu, která trvala od června 1948 do května 1949, Západ překonal díky leteckému mostu. Zásoby do západní sekce Berlína proudily přes nyní uzavřené letiště Tempelhof, do jehož prostor bylo dnešní fórum svoláno. Na historický význam dějiště konference poukázal i Scholz.

"Proto stojíme solidárně na straně odvážně bojujících Ukrajinců. Velká mezinárodní solidarita v podobě berlínského leteckého mostu nám při tom musí být vzorem," řekl.