Schodek 500 mld. Kč vadit může i nemusí, ekonomové se neshodnou

Praha - Schodek rozpočtu kolem půl bilionu korun by podle některých ekonomů nemusel být problém, pokud půjde o jednorázovou záležitost a peníze budou využity především na pomoc ekonomice. Podle dalších analytiků je však úvaha o takto vysokém schodku selháním ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), protože je jediná, která je schopna neomezené zadlužování země zarazit. Vyplývá to z vyjádření ekonomů oslovených ČTK. Ekonomové se tak neshodnou, zda 500miliardový schodek nezmění vnímání Česka zahraničními investory nebo nezhorší ratingové hodnocení země.

Ministryně Schillerová ve středu připustila, že schodek rozpočtu se letos může přiblížit 500 miliardám korun. Naposledy Sněmovna souhlasila se zvýšením schodku na 300 miliard korun 22. dubna. Před pandemií koronaviru byl schodek letos naplánován na 40 miliard korun. Nejvyšší deficit dosud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

"Schodek 500 miliard korun vypadá dramaticky, nicméně pokud by šlo o jednorázový efektivně použitý rozpočtový stimul, bylo by to pro ekonomiku užitečné. Ruku v ruce s tím by ovšem měl existovat střednědobý plán konsolidace financí vládního sektoru. Jednoduše řečeno, dnes utrácet a zachraňovat, zítra šetřit a splácet dluhy," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

I podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera případné další navýšení deficitu by příliš velkým překvapením nebylo, jelikož se již dříve o této možnosti spekulovalo. "Ačkoli z pohledu relativně nízkého zadlužení vlády ČR není ani deficit kolem 500 miliard korun problém, tyto prostředky nám samozřejmě v budoucnu chybět budou, například na nutnou penzijní reformu. Stále je tak potřeba pomoc cílit efektivně," uvedl.

"Pokud by se měl schodek letošního rozpočtu přiblížit částce 500 miliard korun, pokládal bych to za selhání ministryně financí. Takový schodek by představoval zhruba deset procent HDP, tedy víc, než činí oficiální odhady letošního propadu české ekonomiky," uvedl naopak hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Úvahy o tak dramatickém rozšíření schodku podle něj podporují fikci bezrizikové možnosti neomezeného zadlužování, což zvyšuje počet natažených rukou. "Čekal bych, že se ministryně financí, jakožto strážkyně státní kasy, bude takovým úvahám bránit. Stopku neomezenému zadlužování ve společnosti nikdo jiný nedá," dodal.

Podle ekonoma Komerční banky Františka Táborského je oznámení ministryně financí překvapivě odvážné. "Deficit 500 miliard korun považuji za neopodstatněný, pokud vezmeme v potaz doposud oznámená opatření vlády," uvedl. Upozornil, že takto vysoký schodek by posunul prognózu letošního deficitu veřejných financí na 9,6 procenta HDP, tedy na úroveň Itálie či Španělska.

Podle Táborského je informace o navýšení schodku k půl bilionu korun vysláním negativní zprávy finančním trhům. "V mezinárodním srovnání by takové zvýšení deficitu státního rozpočtu začalo být viditelné a mohlo by některé investory odradit. Zároveň podle nás takový výhled veřejných financí začíná ohrožovat i rating země," uvedl. To by se podle něj následně mohlo promítnou i do nižšího zájmu investorů o české státní dluhopisy a nárůstu nákladů na státní dluh.

Naopak podle hlavního ekonom Czech Fund Lukáše Kovandy není prohlášení Schillerové překvapivé. Podle něj by to nemělo nijak zvlášť znervóznět ani mezinárodní investory a věřitele české vlády, ani světově významné ratingové agentury.

Podle Kovandy nelze vyloučit, že deficit naroste až k 600 miliardám korun. "I při takové úrovni schodku však Česko za letošní rok velmi pravděpodobně skončí v první pětici nejméně zadlužených zemí EU, co se týče klíčového ukazatele objemu veřejného dluhu k HDP," uvedl.

"Pokud těch 500 miliard vznikne kombinací snížených daňových výdajů a oprávněných výdajů na kompenzace podle transparentních pravidel, pak to bude nutné zlo. Pokud ale požadavek na 500 miliard deficitu má být bianco-šekem na ad hoc pomoc vyvoleným, pak je potřeba být proti tomu, aby Sněmovna vládě takový bianco-šek podepsala," uvedl analytik společnosti Natland Petr Bartoň.