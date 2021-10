Schillerová rozhodne o prominutí DPH na energie za listopad a prosinec

Praha - Vláda dnes podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zmocní ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby mohla rozhodnout o odpuštění daně z přidané hodnoty (DPH) energií na listopad a prosinec. Babiš to řekl na tiskové konferenci před jednáním kabinetu. Státní rozpočet to podle Schillerové bude stát jednu miliardu korun měsíčně. Pro energie nyní platí sazba DPH 21 procent. Vláda tímto krokem reaguje na rostoucí ceny elektřiny a plynu.

Schillerová dále požádá, aby ve zrychleném řízení byla přijata novela zákona o DPH. Odpuštění DPH je podle Schillerové mimořádný úkon, který zatím využila jen v případě respirátorů. Ministryně uvedla, že hodlá požádat evropský výbor pro DPH, aby ČR snížit sazbu daně u energií povolil. "Můžeme přitom požádat o zrychlený režim a trvale dosáhnout povolení mít sníženou sazbu. A tu bychom rádi trvale," uvedla Schillerová.

Zároveň začne pracovat na příslušené novele zákona o DPH. V případě nulové sazby pak musí Schillerová oslovit komisaře EU pro hospodářství Paola Gentiloniho. "Uvidíme, na jak dlouhou výjimku dostaneme. Pro mě by byl ideální celý rok 2022. Inflace má totiž podle predikcí začít klesat až počátkem roku 2023," uvedla.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) připomněl, že vláda by se dnes odpoledne měla zabývat také návrhem na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje domácnostem se spotřebou do tří megawatthodin, což představuje zhruba osm miliard korun ročně. "Celkem to na průměrnou domácnost bude dělat necelých 1500 korun," uvedl.

Naopak domácnosti s vyšší spotřebou by poplatek v celkovém objemu čtyři miliardy Kč dál platily. Po dnešním jednání tripartity Havlíček uvedl, že až osm miliard korun na poplatcích za obnovitelné zdroje by mohl stát odpustit také firmám. "O této částce se bude ještě jednat," řekl odpoledne.

Na takzvané podporované zdroje energie jde celkový roční příspěvek kolem 45 miliard Kč, z toho 27 miliard Kč platí stát a zbylých 20 miliard Kč hradí ve svých platbách domácnosti a firmy. Z těch by mohl stát osm miliard odpustit domácnostem a až osm miliard firmám. Od roku 2006 bylo na podporu podporovaných zdrojů energie v Česku vyplaceno přes 430 miliard korun.

Vláda chce firmám odpustit poplatky za obnovitelné zdroje v ceně elektřiny

Stát by mohl odpustit firmám až osm miliard Kč na poplatcích za obnovitelné zdroje, podobně jako u domácností. Důvodem je skokové zdražování elektřiny. Bude o tom s nimi dál jednat. Po jednání tripartity to uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

"Je zde osm miliard korun, které musí vynakládat firmy vůči obnovitelným zdrojům. Toto je částka, o které se ještě budeme bavit se zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců," uvedl Havlíček. Na obnovitelné zdroje jde celkový roční příspěvek 47 miliard Kč, z toho 27 miliard platí stát a zbylých 20 miliard hradí ve svých platbách domácnosti a firmy. Z těch by mohl stát osm miliard odpustit domácnostem a až osm miliard firmám.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zároveň tento týden v Bruselu s Evropskou komisí otevřít téma stanovení stropu cen emisních povolenek, které jsou jednou z příčin zdražování elektřiny v celé Evropě, a zamezit jejich spekulativním nákupům.

Jednání zaměstnavatelů s Havlíčkem by se podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka měla uskutečnit tento týden. "Řada firem dramatický nárůst cen vstupových energií nebude schopná promítnout do ceny svého finálního výrobku nebo služby a samozřejmě může dojít i ke krachům. Možnost podpory pro firmy vidíme v OZE, dohodneme se a připravíme varianty," uvedl. Připomněl, že vedle energií zdražuje i nafta a benzín a hrozí také nedostatek AdBlue, které se přidává do naftových motorů kvůli snižování emisí.