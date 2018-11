Praha - Finanční úřady by mohly lépe formulovat výzvy k poskytnutí informací. Jejich tón by mohl být vlídnější a poučení ve výzvě by mohlo být srozumitelnější. Ve Sněmovně to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Odpovídala na interpelaci poslance ODS Vojtěcha Munzara v případě výzvy, kterou poslal finanční úřad novomanželům a chtěl znát detaily jejich svatební hostiny, například počet hostů nebo způsob placení.

Postup finančních úředníků v této kauze a při kontrolách dalších svatebních hostin byl jedním ze zdrojů kritiky na hlavu generálního ředitele finanční správy Martina Janečka, který se rozhodl k 27. prosinci svou funkci opustit.

"Místo, kde jednoznačně vidím prostor pro zlepšení, a to nejen ve vztahu k výzvám určeným svatebčanům, je samotná formulace podobných výzev," řekla ministryně. "Domnívám se totiž, že citlivým a adresným přístupem k určeným osobám lze v konečném důsledku dosáhnout daleko lepších výsledků i vzájemné spolupráce," dodala. Poznamenala však, že správce daně nemůže rezignovat na kontrolu poplatníků, kteří podnikají v různých odvětvích, například těch, které veřejnost vnímá jako citlivější.

"Specifičnost těchto odvětví ale může zohlednit při samotné komunikaci s dotčenými osobami, a volit přívětivější tón, než je běžným standardem úřední korespondence," soudí. Řekla, že podle jejích zkušeností z finanční správy působí sdělení jazykem zákona chladně a nejednoho adresáta může zmínka o pokutě znepokojit.

Poslanec Munzar se na ministryni písemně obrátil v souvislosti s medializovaným případem, kdy úřad v Přerově požádal novomanžele, aby mu sdělili například místo konání svatební hostiny, počet hostů a jak novomanželé za hostinu zaplatili. Ministryně Schillerová mu odpověděla, že úřad měl právo tyto informace požadovat a svatebčané byli osobami povinnými tyto údaje poskytnout.

Server Podnikatel.cz však v říjnu uvedl, že Finanční úřad pro Olomoucký kraj si z několika matričních úřadů vyžádal informace o svatbách a na základě těchto údajů rozeslal výzvy o poskytnutí údajů o svatební hostině téměř stovce novomanželských párů. Janeček v reakci na to nařídil v olomouckém finančním úřadu kontrolu, ke které ho ministryně vybídla.