Schillerová nechce povinné očkování, více by zakročila proti neočkovaným

Praha - Zavedení povinného očkování by podle ministryně financí v demisi a předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové trvalo v České republice dva roky, a to i kvůli nutným legislativním změnám. Na to podle Schillerové není čas. Není zastánkyní povinného očkování i proto, že člověk by si o svém těle měl rozhodovat sám, řekla v pořadu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové. V opatřeních by ale Schillerová více zakročila proti neočkovaným. Při diskuzích ve vládě v tomto týdnu chtěla prosadit tzv. rakouský model, kdy by neočkovaní lidé mohli opustit bydliště jen v nezbytných případech. Epidemiolog Roman Prymula ve stejné diskuzi doplnil, že vláda měla zpřísnění zavést před 14 dny. Protiepidemická omezení budou podle jeho odhadu trvat ještě minimálně půl roku.

Schillerová je pro velmi přísná opatření pro neočkované, kteří se očkovat mohou. "Ohrožují zbytek odpovědné populace, která se očkovat nechala," uvedla. Neočkovaní podle ní zahlcují nemocnice. Pokud se lidé nenechali přesvědčit domluvami, není podle Schillerové jiná cesta než striktní omezení.

Vstup do služeb nebo na hromadné kulturní a sportovní akce bude od pondělí umožněn až na výjimky jen lidem s dokončeným očkováním a těm, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19. Opatření jsou podle Prymuly nastavena správně, nápor nákazy podle něj ale už v tuto chvíli nezastaví. Teoreticky se ČR podle něj může vyhnout uzávěře, je podle něj ale třeba zavést cílená opatření a zamezit zbytečným kontaktům.

Budoucí vláda podle místopředsedy ODS a adepta na ministra dopravy Martin Kupky chystá adresnější a transparentnější kampaň týkající se očkování proti koronaviru. Má zdůraznit, že očkování "nevypne epidemii" a nezabrání nakažení, zmírní ale průběh nemoci. Kupka také v pořadu mluvil o potřebě zajistit dostatečný počet PCR testů na koronavirus. Poslankyně SPD Karla Maříková souhlasila s tím, že očkování může předejít závažnému průběhu onemocnění. Pokládá ale za diskriminační testovat jen neočkované. "Měli bychom dělat výtěry všem," přisvědčila lékařka a senátorka Alena Dernerová z klubu STAN, podle níž nákazu mohou šířit i očkovaní. PCR testy by mohly být podle senátorky nahrazeny antigennímy testy, pokud budou kvalitní.

Povinné očkování je velmi citlivá věc, jde o politické rozhodnutí, řekl Prymula. S covidem se podle něj lidé musí naučit žít, míní, že s omezeními je nutné počítat ještě alespoň půl roku. "Vakcinace musí pokrývat mutace, které tu jsou," řekl. Lékař a poslanec ANO Jiří Mašek, souhlasil s Prymulou v tom, že opatření měla být přijata dříve, záleželo ale na politickém rozhodnutí.

Místopředseda Sněmovny a KDU-ČSL Jan Bartošek (KDU-ČSL) v pořadu uvedl, že každý člověk má právo vybrat si, jak se bude proti koronaviru bránit. Lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat, ale musejí převzít zodpovědnost za své rozhodnutí. Nová vláda podle něj ale udělá vše pro to, aby nenastala další uzávěra. Už vůbec si nedovede představit, že by se znovu zavřely školy, dodal.