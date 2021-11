Schillerová: ČR směřuje kvůli inflaci k mimořádné valorizaci penzí od června

Praha - Česko směřuje k mimořádné valorizaci penzí, kterou při růstu cen nad pět procent ukládá zákon. Důchody by se mohly zvednout od června. U průměrné starobní penze by to mohlo být od 650 do 730 korun. Na svém twitteru o tom dnes informovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ČTK minulý týden řekla, že její resort s řešením podle zákona počítá, počkat ale musí na výsledné ekonomické údaje.

"Směřujeme k mimořádné valorizaci důchodů od června 2022. Je to mimořádný krok, kterým se podle zákona upraví důchody v situaci, kdy je inflace nad pět procent. Senioři by si tak už v průběhu roku polepšili o 650 až 730 korun. Bylo by to podruhé v historii, kdy došlo k aktivaci tohoto mechanismu," uvedla Schillerová.

Poprvé se důchody mimořádně navýšily v létě 2008 za pravicové vlády Mirka Topolánka (ODS). Zákon původně počítal s mimořádnou valorizací až při růstu cen o deset procent. Snížení hranice na pět procent před 13 lety prosadil tehdejší ministr práce Petr Nečas (ODS).

Důchody se zvedají pravidelně vždy od ledna. Zákon o důchodovém pojištění uvádí, že mimořádně se penze zvyšují tehdy, pokud růst cen dosáhl aspoň pěti procent. Přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen překročilo pětiprocentní hranici. Kabinet má nařízení vydat do 50 dnů po skončení měsíce s aspoň pětiprocentním cenovým růstem.

Míra inflace se nad pět procent dostala v říjnu. Spotřebitelské ceny se meziročně zvedly o 5,8 procenta. Podle zákona by tak měl kabinet o mimořádném navýšení penzí rozhodnout nejspíš nejpozději do Vánoc a přidávat by se mělo asi od března.

Na konci září starobní, invalidní a pozůstalostní důchody od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo 2,86 milionu lidí. Starobních důchodců a důchodkyň z toho bylo 2,38 milionu. Pravidelně se všechny penze zvyšují od ledna, a to o růst cen za sledované období a o polovinu růstu reálných mezd. Na Nový rok se tak všem solidární část důchodu navýší o 350 korun z nynějších 3550 na 3900 korun a zásluhový díl vzroste o 1,3 procenta. U průměrné starobní penze to činí dohromady 505 korun. Zásluhová část penze se pak všem posílí ještě o dodatečný bonus 300 korun, který prosadila vláda.

Při mimořádné valorizaci se podle zákona zvedá zásluhový díl penze o tolik procent, o kolik rostly ceny. Průměrný starobní důchod v září podle údajů ČSSZ činil 15.411 korun. Při říjnové inflaci o 5,8 procenta by se měl podle propočtu ČTK navýšit o 690 korun. U lidí, kteří mají nižší než průměrnou penzi, by byla částka menší. Naopak lidé s nadprůměrným důchodem by si polepšili víc.

Na takovou mimořádnou valorizaci by bylo na deset měsíců příštího roku potřeba podle odhadu téměř dvacet miliard korun. V rozpočtu by se musela částka na vyplacení najít, pokud by se neupravil zákon.

Podle aktuální predikce ministerstva financí by růst cen měl zrychlovat. V prvních měsících příštího roku by se mohl pohybovat kolem sedmi procent.