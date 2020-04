Schillerová chce zrušit daň z nabytí domů s odpočty u hypoték

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) chce chystané zrušení daně z nabytí nemovitosti spojit se zrušením možnosti daňových odpočtů z úroků u hypoték. Má to na rozdíl od opozice za spravedlivé. Návrh chce nejprve projednat v koalici s ČSSD a pak předložit vládě. Netrvá na tom, aby byl návrh projednán v nynějším stavu legislativní nouze kvůli epidemii koronaviru. Ministryně to dnes řekla poslancům.

"Nikdy jsem neřekla, že to dám ve stavu legislativní nouze, ale já neočekávám tady jakýkoli problém, maximálně kvůli těm hypotékám," uvedla Schillerová. "Nějaká primární spravedlnost musí být, takže já to svazuji s tímto," dodala. Zrušení odpočtů by se podle ní týkalo nových smluv a bylo by spravedlivé vůči těm, kteří peníze na nemovitost získají jinak než hypotečním úvěrem.

Proti zrušení daňových odpočtů z úroků u hypoték se postavili zástupci KDU-ČSL a hnutí SPD. Podle jeho předsedy Tomia Okamury tím lidé, kteří si pořizují vlastní bydlení, jehož ceny jsou předražené, budou spíše potrestáni. Vláda by místo toho měla škrtnout nepotřebné výdaje rozpočtu. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky chce ministryně přijmout řešení podle rčení "vlk se nažral a koza zůstala celá", což je v rozporu s vládním závazkem zvýšit podporu mladých rodin. Reagoval tak na to, že zrušením daně by lidé maximálně ušetřili sumu, kterou by zaplatili na úrocích u hypoték.

Také zástupci většiny realitních firem a developerů zrušení daně z nabytí nemovitosti označili za správné. Zrušení daňových odpočtů z úroků u hypoték naopak odmítli jako krok zpět, na kterém by někteří klienti s hypotékou prodělali.

Chystané zrušení daně z nabytí nemovitosti ohlásila ministryně koncem března, když uvedla, že kvůli rozpohybování realitního trhu je opatření třeba přijmout co nejdříve. Dnes uvedla, že návrh musí ještě projednat v rámci koalice a poté předložit vládě, která se zatím přednostně zabývala opatřeními proti epidemii.

Sazba daně z nabytí nemovitostí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji hradil prodávající a kupující byl v pozici ručitele. Loni neúspěšně navrhoval zrušení daně Senát. Státní rozpočet díky výnosu této daně dostává 13 až 14 miliard ročně.