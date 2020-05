Schillerová by nahradila příspěvek na mzdy odpuštěním odvodů

Praha - Prominutí sociálních odvodů místo nynějšího proplácení náhrady mezd z kurzarbeitového programu Antivirus by upřednostnila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní by změna program zjednodušila. Řekla to v České televizi. Zástupci vlády jednají o podobě podpory firem s Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Opatření by měla za deset dní projednávat i tripartita.

Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru, mohou z programu Antivirus získat dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Peníze a odvody musí nejdřív vyplatit a úřadům práce poslat vyúčtování, poté jim stát stanovený podíl vyplatí. Podpora se poskytuje zatím za období od 12. března do konce května. Zástupci zaměstnavatelů požadují, aby prodloužila do konce prázdnin. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) to podporuje.

"Možná by stálo za to zachovat princip, ale místo refundací a komplikovaných dokládání prostě na nějakou dobu prominout sociální pojištění. Podle mě by to bylo nejjednodušší... Klonila bych se k tomu, že pokud bychom úplně opustili systém kompenzací (proplácení příspěvků na mzdy), tak odpusťme v celé výši 24,8 procenta (celé sociální odvody firem)," uvedla Schillerová.

Zaměstnavatelé mohou nyní získat z programu Antivirus 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku pracovníků uzavřených provozů, a to do 39.000 korun superhrubé mzdy. Při výpadku pracovníků a surovin či snížení poptávky stát dorovná 60 procent vyplacených výdělků. "Pokud pokračovat v tomto typu podpory, tak vyměnit tuto kompenzaci za odpuštění (odvodů)," uvedla Schillerová.

Vláda v pondělí projednávala návrh zákona se snížením odvodů firmám, kterým poklesly tržby. Opatření nepodpořila a z normy ho vyškrtla. Do Sněmovny poslala úpravu odkladu sociálního pojištění. Podle Schillerové je to "velký zásah do rozpočtu" a je potřeba ještě debata. Maláčová před středečním jednáním Sněmovny řekla, že by výsledek mohl být znám příští týden a snížení odvodů firmám by bylo další podporou z programu Antivirus.