Sběratelka má plyšovými medvědy zateplenou půdu, představuje je v Hranicích

Hranice (Přerovsko) - Několik set plyšových medvědů různých velikostí, barev i stáří zaplnilo v těchto dnech výstavní prostory Staré radnice v Hranicích na Přerovsku. Pocházejí ze sbírky Svatavy Ryparové z Klokočí, která čítá dohromady kolem 2500 kousků. Medvědi u ní doma plní zároveň funkci zateplení půdy, kde je má běžně uskladněné. Na hranickou výstavu je dovezla sběratelka ve sto pytlích. Rozhodně to však nebylo všechno, řekla ČTK Ryparová. Výstavu v Hranicích si lidé mohou prohlédnout do 13. března.

Fotogalerie

Sběratelka začala shromažďovat plyšové medvědy v posledních zhruba 15 letech, za sebou má už řadu výstav. "Medvědy jsem začala sbírat proto, že jsem chtěla udělat radost kamarádce, která byla vážně nemocná. První výstava čítala 300 medvědů a byla u mě doma, poté se to rozjelo. První výstavou venku byla výstava na zámku Linhartovy za Krnovem. Byla jsem takový laik, vlítla jsem do toho a už se to vezlo," uvedla Ryparová. Výstavy, na kterých své sběratelské kousky dosud představila, má zaznamenané v kronice. "Už je však plná a novou nezakládám," doplnila.

Medvědi z její sbírky pocházejí od přátel, známých, shání je také na různých portálech. Ve sbírce nechybějí ani vyhozené kousky nalezené u popelnic, i těm sběratelka dává šanci a prostor ve své sbírce, sama si je přitom opravuje. "Udělala jsem si proto kurz šití medvědů v Brně, abych věděla, jak medvěd vevnitř vypadá, jsem také v klubu medvědářek," uvedla sběratelka.

Ze svých sbírek má nejraději staré medvědy, kteří mají již něco za sebou. Nejstarší medvědi pocházejí z prvorepublikového období z 30. let minulého století, vyrobila je česká firma Hamiro. Velké rozpětí mají její exponáty nejen co do stáří, ale i velikosti. Největší medvěd je velký 170 centimetrů, nejmenší se vejde do krabičky od rtěnky. Sbírka se sběratelce stále rozšiřuje, momentálně čítá kolem 2500 medvědů. "Medvědy mám doma uskladněné na půdě, máme tak zateplenou půdu medvědy," doplnila s úsměvem sběratelka.

V Hranicích jsou medvědi vystavení ve vitrínách i po celém výstavním prostoru. "Výstavu máme rozdělenu do čtyř sektorů. V první místnosti je medvídek snář, který děti chrání před hrůzami noci, v další je medvídek šlechtic - nechybějí zde medvídci s buřinkami či cylindry a s historickým nábytkem. Další místnosti vévodí medvídek muzikant - jsou zde medvědi s hudebními nástroji a v poslední části je medvídek včelař," řekl ČTK kurátor výstavy Marek Suchánek. Výstavu v Hranicích doprovází tipovací soutěž a v únoru malé i velké návštěvníky čekají dvě dílny, na kterých si budou moci vytvořit vlastního medvídka.