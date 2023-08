Sázkař v USA vyhrál v přepočtu téměř 35 miliard korun

Tallahassee (USA) - Sázkař ve Spojených státech vyhrál v loterijní hře Mega Millions 1,58 miliardy dolarů (34,9 miliardy korun). Je to třetí nejvyšší výhra v dějinách USA. Pokud se výherce rozhodne vybrat si celou částku okamžitě, dostane zhruba polovinu. Na celý obnos by měl nárok, pokud by jej čerpal postupně po dobu 30 let, informovala dnes agentura AP.

Rekordní jackpot se střádal čtyři měsíce, naposledy někdo uhodl všechna čísla v tahu z 18. dubna. Za svůj tip tehdy získal 20 milionů dolarů (442 milionů korun). Od té doby se losovalo jedenatřicetkrát.

Šance na jackpot, tedy uhádnutí pěti čísel a bonusového šestého čísla, je jedna ku 302,6 milionu. Doposud nejvyšší výhru v USA si odnesl držitel loterijního lístku z Kalifornie, který v loni v listopadu vyhrál přes dvě miliardy dolarů (přes 44 miliard korun). Většina vítězů se rozhodne vybrat si celou sumu najednou a nečekat na její postupné vyplácení, dodává AP.