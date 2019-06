Sázející z ČR vyhrál v Eurojackpotu 1,412 miliardy korun

Helsinky/Praha - V evropské loterii Eurojackpot dnes vyhrál sázející z České republiky 1,412 miliardy korun. Je to druhá nejvyšší výhra v historii země. ČTK o tom informoval mluvčí Sazky Václav Friedmann. Rekordní výhra v Česku padla v květnu 2015, sázející z Pardubického kraje tehdy vyhrál 2,466 miliardy korun.

K zisku hlavní výhry musel sázející trefit sedm čísel. Pět z nich vybírá z padesáti a zbylá dvě z deseti. Pravděpodobnost zisku prvního pořadí tak je jedna ku 95 milionům. Sázející z Česka bere dnešní výhru s čísly 8, 23, 40, 41, 42 a dvojicí doplňkových čísel 2 a 10.

Podle mluvčího Sazky Friedmanna nyní běží lhůta 365 dní, během které se musí výherce o svoji výhru přihlásit. Prodlouženou lhůtu stanovila novela loterijního zákona, která nabyla účinnosti v lednu 2017. Výherce 2,466 miliard korun z roku 2015 se ještě musel přihlásit nejpozději do 35 dní. Nakonec se ozval po 26 dnech. Muž středního věku z Pardubicka, který si přál zůstat v anonymitě, podle svých slov čekal, až opadne mediální zájem a situace se "aspoň trochu uklidní".

Eurojackpot je nadnárodní loterie, do které je zapojeno 18 států Evropy. ČR se ji účastní od října roku 2014. Losuje se jednou týdně, a to každý pátek od 20:00 do 23:00 v Helsinkách. Cena sloupečku je 60 korun - celkem jich je na tiketu šest.