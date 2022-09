Satoranský už se cítil po zranění daleko lépe a řídil postup do osmifinále ME

Praha - Double double předvedl rozehrávač Tomáš Satoranský v souboji o postup do osmifinále mistrovství Evropy v pražské O2 areně proti Izraeli a ukázal, jak je tři týdny po zranění kotníku klíčový pro basketbalovou reprezentaci. Přes urychlené léčení stihl předtím jen úvodní duel v pátek s Polskem a v úterý s Finskem a s 16 asistencemi měl pouhé dva body. Porazit Izrael ale dnes pomohl za 32 minut a 35 sekund na hřišti 14 body, 11 asistencemi a osmi doskoky. Více času odehrál z domácího týmu jen jeho nový spoluhráč v Barceloně Jan Veselý (33:06).

"Celý turnaj je pro mě velice těžký a emoční. Poslední tři týdny jsem se samozřejmě musel vypořádat se zraněním kotníku. I s tím, že když jsem nastupoval, nebyl jsem stoprocentní," řekl Satoranský. "Myslím, že proti Finsku už jsem se cítil líp, kotník mě tolik nebolel. Samozřejmě byl vidět dvoutýdenní výpadek, kdy jsem nemohl trénovat. Fyzicky jsem se do toho potřeboval dostávat. Já vždycky hodně vyvíjím tlak sám na sebe, takže to nebylo nic lehkého po zápase, ale myslím, že jako tým jsme ukázali sílu. Že když i když nehrajeme v ideální formě, jakou jsme chtěli, nebo v tom, co jsme předváděli minulé turnaje, dokážeme vyhrát ty nejtěžší zápasy. A dneska určitě obrana byla velice zlepšená oproti minulým zápasům," hodnotil.

Češi doufali, že by si mohli vybojovat lepší pozici pro play off, ale ze čtvrtého místa půjdou na suveréna milánské skupiny C Řecko. "Určitě bychom raději šli na jiný tým než Řecko. Ale to, jak se turnaj vyvíjel, s čím jsme se museli vypořádat...," uvedl Satoranský. "Myslím, že jsme se dneska semkli, ukázali jsme skvělý týmový výkon. I když Izraelci dotahovali, změnili na nás trošku taktiku, museli jsme se s ní trochu poprat, trošku jsme se rozkoukávali, v důležitějších momentech jsme věděli: 'Ubránit a dát koš na druhé straně.' A to i se skvělými fanoušky, kteří byli neuvěřitelní po celý turnaj, nás hnalo dopředu."

Svůj střelecký účet otevřel v šesté minutě, proměnil hned první pokus. "Vždycky je to pro mě důležité. Já jsem takový, řekněme střelec, u kterého to závisí na tom, jak se mu daří první střely. Bojoval jsem i s tím, že jsem netrénoval, nehrál ani moc zápasů, spíš jsem chtěl dát té noze klid, zbavit se otoku. A dneska jsem se cítil na hřišti moc dobře. To mi i dodalo sebevědomí, když mi tam spadly první tři střely," pochvaloval si Satoranský.

Kotník, který mu dával dohromady hned po zranění vedle českých odborníků také specialista z NBA Navin Hettiarachchi, má takový, že v klíčovém zápase mohl předvést takový výkon a být opět jedním z lídrů. "Dělám, co můžu. Nebylo to úplně ideální. Hlavně proti Polsku, to jsem hrál prakticky o jedné noze. Pak jsem si odpočinul dva dny, změnili jsme tejpování. Trošku to ulehčilo noze. A dneska už jsem se cítil dobře. Když už na té noze jednou hrajete a víte, že to jde, tak to vám dodá sebevědomí. A možná i trošku zapomenete na problém. A to jsem i potřeboval. To bylo pro mě hodně důležité," prohlásil.

Nová posila Barcelony, která po šesti letech opustila NBA, si zahrála proti spoluhráči z posledního angažmá z Washingtonu Denimu Avdijovi. "Potkávali jsme se v hotelu, i s dalším mým bývalým spoluhráčem Markkanenem. Na žádné hecovačky to nebylo, ale Izrael se mi moc líbil. Myslím, že má velice mladý tým s potenciálem. Dokázali, že mají velký talent a musí se s nimi počítat do budoucna. Ale evropský basket už je dneska takový, že každý zápas je vyrovnaný a vyhecovaný. Jsem rád, že jsme to dneska zvládli," zopakoval.

Český výběr, který dokráčel v roce 2019 na MS v Číně k historickému 6. místu a loni postoupil poprvé v samostatné historii na olympijské hry, opět zvládl klíčový zápas. "Dneska to byl nejtýmovější výkon v obraně, co jsme tady předvedli. Myslím, že to byla taková identita, která nám chyběla. Dostávali jsme spoustu bodů, to se potom v útoku taky hraje trochu jinak. A dneska, i když tam přišel zase trochu výpadek ve třetí čtvrtině, bránili jsme dobře po celý zápas, vypomáhali jsme a myslím, že to bylo velice povedené týmové vítězství," uvedl Satoranský.

Neměl daleko ani k triple double. "Musím říct, že jsem se poprvé cítil jako já. Já když jsem stoprocentní... Teda stoprocentní nejsem, skoro. Ale tým je už takhle dlouho nastavený, že já vliv na výkon mám. A každý hráč svoji roli přijímá trochu líp. Já jsem byl rád, že jsem mohl zažít aspoň jeden takovýhle zápas před skvělou návštěvou, protože tady bylo 12 tisíc lidí. I mě dojalo, kolik lidi na nás přicházelo. Samozřejmě jsem se hodně trápil z lavičky, nejsem zvyklý sedět a nehrát zápasy, zrovna když je to takhle důležité, a v reprezentaci. To jsem protrpěl," podotkl.

Přiznal, že jeho situace byla po zranění stresující, protože nemohl naplnit očekávání. "Nikdy jsem to nezažil. A moc lidí mi nevěřilo, že se vrátím. Ale tohle je pro mě basketbalová rodina a já jsem tady chtěl být, i cítit tu atmosféru. Nahnat lidi i ty, kteří se začali zajímat o basket. Tenhle týden to potvrdil. A jsem jenom rád, že všechno vyšlo a byl jsem aspoň na dva zápasy v trošku lepší zdravotní formě a teď už to může jít jenom nahoru," uvedl Satoranský a těší se na souboj s Řeckem v Berlíně.