Satoranský je poosmé Basketbalistou roku, Reisingerová obhájila prvenství

Praha - Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský. Jednatřicetiletý rozehrávač Barcelony nahradil na trůnu klubového spoluhráče Jana Veselého a upevnil si osmým triumfem v anketě pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami obhájila prvenství pivotka Julia Reisingerová. Slavnostní vyhlášení se konalo dnes večer v Trojském zámku v Praze.

Odchovanec USK Praha Satoranský, který se před sezonou vrátil do Evropy po šestiletém působení v NBA, vyhrál anketu po dvou letech. Dosud triumfoval také v období 2013 až 2015 a 2018 až 2021. Loňský vítěz Veselý skončil druhý a páté vítězství nezískal. Třetí byl Ondřej Balvín, který strávil sezonu v ukrajinském týmu Prometej.

"Pomalu už nevím, co k tomu říct. Už to začíná vypadat, jako slavit si Karla Gotta. S Honzou se neustále střídáme, což asi ukazuje, od kdy jsme začali hrát na úrovni špičkového basketbalu a že si držíme nějakou výkonnost. Samozřejmě mi to dělá radost, ale víc mi dělá radost, když tu vidím všechny z basketbalového prostředí," řekl Satoranský novinářům.

Satoranský s Veselým prodloužili společnou vládu v anketě - po jejím obnovení v roce 2012 se zatím nikdo jiný na český trůn nedostal. O vítězích rozhodli svými hlasy trenéři, hráči, vedení federace ČBF a novináři.

Oba reprezentační spoluhráči mají za sebou první rok společného působení v Barceloně, které pomohli k titulu ve španělské ACB Lize. S katalánským velkoklubem se dostali i do Final Four Evropské ligy, v němž ale Barcelona prohrála oba duely a skončila čtvrtá. V domácím poháru vypadla ve čtvrtfinále.

Pětadvacetiletá Reisingerová, která po roce stráveném ve španělské Salamance přestoupila do italského Schia, porazila stejně jako vloni Veronikou Voráčkovou z USK Praha. Třetí byla Petra Holešínská, jež se stala v dresu Gran Canarie čtvrtou nejlepší střelkyní španělské ligy. Do hodnocení se nezapočítávalo letošní mistrovství Evropy, kde Češky skončily sedmé.

"Tenhle rok je to více speciální. Byla to hodně těžká sezona, kdy jsem navíc měla komplikované zranění. Letos si toho tak cením o něco více. Jsem ráda, že jsem to zvládla vybojovat. Je to ale trochu nečekané," uvedla Reisingerová.

Trenérem roku je Petr Czudek, který dovedl Opavu k prvnímu ligovému titulu od roku 2003. Nejlepší trenérkou mládeže byla vyhlášena současná reprezentační trenérka žen Romana Ptáčková. Cenu předsedy České basketbalové federace získal Rostislav Pohlmann.

Největšími talenty jsou Ondřej Švec z USK Praha a Emma Čechová z brněnských Žabin. V kategorii 3x3 vyhráli Martin Svoboda a Karolína Šotolová. Nejlepšími mladými hráči v 3x3 jsou Kevin Týml a Eliška Hálová.

Do Síně slávy České basketbalové federace byly zvoleny Irma Valová, Eva Blažková-Kalužáková, Hana Zarevúcká a Ivana Nováková-Kotíková.

Anketa Basketbalista roku za klubovou sezonu 2022/23 a reprezentační sezonu 2022: Nejlepší basketbalista: 1. Tomáš Satoranský, 2. Jan Veselý (oba Barcelona/Šp.), 3. Ondřej Balvín (Prometej/Ukr.). Nejlepší basketbalistka: 1. Julia Reisingerová (Salamanca/Šp.), 2. Veronika Voráčková (USK Praha), 3. Petra Holešínská (Gran Canaria/Šp.). Nejlepší trenér profesionálního basketbalu: Petr Czudek (Opava). Nejlepší trenér mládeže: Romana Ptáčková. Cena předsedy ČBF: Rostislav Pohlmann. Nejlepší mladý hráč: Ondřej Švec (USK Praha). Nejlepší mladá hráčka: Emma Čechová (Žabiny Brno). Nejlepší hráč 3x3: Martin Svoboda. Nejlepší hráčka 3x3: Karolína Šotolová. Nejlepší mladý hráč 3x3: Kevin Týml. Nejlepší mladá hráčka 3x3: Eliška Hálová. Síň slávy: Irma Valová, Eva Blažková-Kalužáková, Hana Zarevúcká, Ivana Nováková-Kotíková.