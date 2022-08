Satoranský dělá vše po start na ME, jeho účast je ale stále ve hvězdách

Praha - Lídr české basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský se snaží všemi dostupnými metodami urychlit rehabilitaci zraněného kotníku na pravé noze, aby stihl účast na mistrovství Evropy, do něhož česká reprezentace vstoupí v pátek. Už více než týden je i v každodenní péči specialisty z NBA, doktora Navina Hettiarachchiho. Podle manažera českého národního týmu Michala Šoba stále ale nelze říci, zda letní posila Barcelony do kontinentálního šampionátu zasáhne.

Satoranský si poranil kotník na turnaji v Hamburku při došlapu na nohu soupeře. "Jestli nastoupí Tomáš do EuroBasketu, nebo ne, je ve hvězdách. Nechceme předjímat, nicméně rehabilitace jde určitě správným směrem. Tomáš se zranil v pátek (19. srpna), v neděli proběhla v Čechách magnetická rezonance a po těch výsledcích byl v pondělí v Praze specialista z NBA. Tomáš se s ním zná z Washingtonu, kde tenkrát zahájili spolupráci. Zabývá se urychlováním návratů na palubovku," řekl Šob.

Hettiarachchi a další specialisté se snaží Satoranskému pomoci, aby stihl do částečně domácího ME zasáhnout. "Tomáš je s ním v dennodenním kontaktu, dá se říct, že se nastěhoval k němu domů. Vedle toho, že pracují spolu, tak Tomáš dochází na všechny léčebné kůry, které jsou k dispozici. Ať už jsou to různé lasery, magnety, ale i prvky typu antigravitační běhátko a spousta dalších vymožeností," prohlásil Šob.

"Spolu s tím specialistou postupně přicházel s různými požadavky, některé nebyly ani kolikrát dostupné v České republice. Ale snažíme se všichni společně po ose Tomáš, Česká basketbalová federace, náš lékařský tým a agent udělat maximum pro to, abychom měli čisté svědomí v tom, že jsme pro jeho návrat na palubovku udělali maximum. Vedle Navina se o něj stará lékařský tým všech možných specialistů v České republice. Jmenovat úplně konkrétně nechci, protože k tomu nemám mandát. Ale samozřejmě jsme využili všech možných kontaktů, aby Tomáš měl co nejlepší péči," ujistil Šob.

Satoranský se snaží nohu co nejvíce šetřit. "Je doma. Snaží se eliminovat jakoukoliv dopravu z důvodu zatěžování té nohy. Snažíme se maximum léčebné kůry přesunout k němu domů. Říkali jsme si ze srandy v týmu, že jsme mu udělali doma nemocnici Chicago Hope. Rehabilituje tam. Samozřejmě na nějaké léčebné procedury, kdy je potřeba speciální přístroje, dojíždí. Drtivou většinu věcí ale dělá doma," popsal Šob program třicetiletého bývalého hráče Washingtonu, Chicaga, New Orleans a San Antonia, který se po šesti letech v NBA vrátil do Evropy.

Satoranský byl hlavním tahounem českého týmu za historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně i loni v úspěšné kvalifikaci na olympijské hry v Kanadě a následně i na turnaji pod pěti kruhy v Tokiu, kde jej trápilo zranění. Teď dělá vše pro to, aby týmu opět pomohl. "Jeho program je nabitý od rána do večera. Je to psychicky i fyzicky velmi náročné. Ale Tomáš se rozhodl, že to podstoupí a udělá pro start maximum. To je teď priorita. Co se bude dít pak v klubu, je věcí druhotnou, ale Tomáš se teď chce soustředit na EuroBasket a nechce řešit zbytek," prohlásil Šob.

Satoranský podle něj věří, že se kotník povede doléčit tak, aby mohl hrát. "Tomáš přijímá jen pozitivní diagnózy a odmítá jakékoliv skeptiky. Trošku to samozřejmě zlehčuju, ale Tomáš je pozitivně naladěný. Věří tomu, že to zvládne. Obětuje tomu veškerý čas, energii a úsilí. Aktuálně asi nic jiného dělat nemůže. Pozitivní okolí, hlavně rodina, která mu neskutečně pomáhá, ho žene směrem k tomu, že se to všechno zvládne a stihne," prohlásil Šob.

Ve čtvrtek odpoledne na technickém mítinku musí český tým definitivně oznámit soupisku dvanácti hráčů pro turnaj. "Tam všechny týmy, které se účastní EuroBasketu v Praze, předloží dvanáctičlennou nominaci stvrzenou podpisy a přes to už nejede vlak. Jaké bude rozhodnutí, jestli Tomáš v nominaci bude, nebo ne, je teď spekulace. Rozhodne se 31. srpna odpoledne po tom, co se všichni sejdeme i včetně Tomáše a realisticky vyhodnotíme situaci. Scénáře jsou nasnadě. Jeden je úplně bez Tomáše. Další 11 hráčů plus Tomáš s nějakým otazníkem, byť třeba do budoucna. A potom 12 hráčů včetně Tomáše, který bude připraven," dodal Šob.