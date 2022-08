Sasínkova indispozice jeho partnerce Mäki nezabránila v úspěšném boji o finále

Mnichov - Mílařka Kristiina Mäki v pondělí na mistrovství Evropy sledovala, jak její partner Filip Sasínek kvůli zdravotní indispozici nedokončil rozběh na 1500 metrů. Ráno opustila společný pokoj a sama si doběhla pro evropské finále. V pátek se bude na Olympijském stadionu v Mnichově mezi dvanáctkou běžkyň prát o co nejlepší umístění.

Už při rozcvičení Sasínka rozbolela hlava tak, že měl mžitky před očima a omdléval. "On na to trpí docela často, ale nikdy se mu to nestalo takhle při závodě. Když jsem ho viděla, že si drží nos, tak to bylo docela jasné, co s ním je. Vůbec se divím, že nastoupil, protože doma nemůže většinou dělat vůbec nic, když ho bolí hlava, má tu migrénu," uvedla Mäki, která má se Sasínkem syna Kaapa. Když migréna odezní, bývá Sasínek naprosto v pořádku.

Atmosféru v rodinném týmu tato událost poznamenala. "Jsme spolu na pokoji a jasně, že se líp odchází, když je člověk pozitivní, ale v tomhle musí být člověk sobec. Neohlížet se na to, nenechat se tím ovlivnit," popisovala Mäki, jak se snažila zkoncentrovat na svůj závod. Když ráno odcházela, Sasínek spal. "Ale předtím mi přál hodně štěstí," poznamenala.

Tentokrát byla nalosovaná do druhého běhu, který byl výrazně rychlejší než úvodní rozběh. "Já jsem si říkala, že to asi bude rychlé, protože nás na ta postupová místa bylo hodně," komentovala finalistka loňské olympiády jeho složení.

Na mistrovství světa v Eugene se po nevydařeném semifinále do finále nedostala, ale dnes si na postup věřila. "Docela jsem si oddechla, ale věděla jsem, že forma je a že když to úplně nepodělám nějak jinak, tak že by to mělo jít," uvedla.

Na kilometru si byla prakticky jistá, že se z jejího běhu bude postupovat i časem. "Při náběhu do cílové rovinky, když jsem se koukla na časomíru, bylo mi jasné, že osm bude stačit. A věřila jsem, že dvě holky říznu," komentovala závěr rozběhu, který dokončila na kontrolované sedmé příčce.

Do finále nepostoupila zkušená Španělka Marta Pérezová, ale jinak jsou tam všechny favoritky v čele s Britkou Laurou Muirovou a Polkou Sofií Ennaouiovou. "Pérezovou jsem tipovala na medaili, ale i tak to bude nabité finále. Stát se může všechno, nějaké zázraky se v životě dějí. Budu prostě bojovat o co nejlepší umístění. Ta startovka je hodně nabitá, jsou tam za mě dvě jasné holky na medaili Laura a Sofie a ta třetí medaile je k dispozici, ale je nás na ni deset," přemítala česká běžkyně s finskými kořeny.