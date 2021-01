Sáňkařská dráha ve Smržovce přilákala tisíce lidí

Smržovka (Jablonecko) - Tisíce lidí přilákala o víkendu přírodní sáňkařská dráha ve Smržovce na Jablonecku, která je s téměř čtyřmi kilometry zřejmě nejdelší v Libereckém kraji. Vysoká návštěvnost byla o víkendu i třeba v krkonošské Rokytnici nad Jizerou, naopak ubylo běžkařů, kteří zamířili do Bedřichova v Jizerských horách, vyplývá ze zjištění ČTK.

Sáňkařská dráha ve Smržovce provoz oficiálně zahájila v sobotu. "Zájem byl značný. Nemáme tam sice žádné turnikety, ale plná byla ještě dnes odpoledne všechna tři parkoviště u sjezdovky. A všichni chodili se sáněmi a boby," uvedl starosta Smržovky Marek Hotovec. Návštěvníků bylo podle něj za oba dny tisíce, dorazily hlavně rodiny s dětmi.

Sáňkařskou dráhu dlouhou 1,5 kilometru na víkend poprvé připravila i krkonošská Rokytnice. Stejně jako o minulém víkendu navíc největší zimní středisko v kraji přilákalo i pěší turisty, běžkaře a skialpnisty. Nahoru je vozily dvě sedačkové lanovky. "Zájem byl obrovský, oproti minulému víkendu dvojnásobný. Jen za sobotu jsme vyvezli zhruba 1100 lidí a podle ohlasů se sáňkařská dráha lidem líbila," uvedl ředitel skiareálu v Rokytnici Vít Pražák.

Klidnější byl víkend pro Bedřichov v Jizerských horách. Minulý víkend musela policie kvůli velkému zájmu běžkařů uzavřít přístupové silnice do tohoto horského střediska v sobotu i v neděli ráno, kapacita parkovišť tehdy ani zdaleka nestačila. O tomto víkendu uzavírky nutné nebyly. "Situace byla daleko klidnější. Návštěvníků bylo určitě míň než minulý víkend. Je to dané asi i tím, že sníh je i dole a spousta lidí zůstala mimo hlavní lyžařskou magistrálu," uvedl náčelník Horské služby Jizerské hory David Savický. Na běžky bylo možné o víkendu vyrazit dokonce i přímo ve městech, okruhy byly vytvořené v Liberci, Turnově nebo Frýdlantu.

Horská služba příliš často k úrazům v Jizerských horách o víkendu vyjíždět nemusela. Podle Savického je to dané hlavně tím, že jsou mimo provoz skiareály. "Tam bývá gró úrazů," dodal.

Stovky lidí o víkendu vyrazily na Ještěd v Liberci. "Bylo to srovnatelné s minulými víkendy, V sobotu jsme vyvezli asi 450 lidí, dnes to bylo o něco slabší, ale to bývá v neděli obvyklé," uvedl ředitel skiareálu na Ještědu Jakub Hanuš. Ve skiareálu byla v provozu sedačková lanovka. "Vozíme pěší, hodně si lidé nosí boby a sáňky," uvedl Hanuš. Také na Ještědu je přírodní sáňkařská dráha, která je ale mimo skiareál.