Šance na můj návrat je minimální, ale pořád je, prohlásil hokejista Voráček

Praha - Útočník Jakub Voráček, který je dlouhodobě mimo hru kvůli následkům opakovaných otřesů mozku, potvrdil, že šance na jeho návrat k hokeji je minimální. Stále však existuje. Má v plánu, že se pokusí připravit na start příští sezony, vše ale bude záležet na jeho zdravotním stavu. Kdyby měl přece jen možnost zase hrát, lákal by ho i start na domácím světovém šampionátu v příštím roce, řekl dnes novinářům v Praze.

Rekonvalescence podle něj pokračuje dobře. Uvidíme, co mi tělo dovolí v září," uvedl Voráček, který hrál v NHL naposledy loni začátkem listopadu. "Co mu tělo dovoluje nyní? "Odpočívat. Tak odpočívám," řekl s úsměvem třiatřicetiletý útočník, kterého v březnu vyměnil Columbus do Arizony.

Na tiskové konferenci k domácímu MS 2024 nechtěl spekulovat, zda by mohl domácí šampionát stihnout. "Nedokážu říct, co bude v květnu příštího roku. Musím se začít připravovat tak, abych byl na příští rok zdravý. Uvidíme, co bude v září. Kdybych měl možnost hrát, určitě rád hrát budu. Když ne a budu moct jen koukat, budu na každém zápase, ale je to všechno zatím opravdu moc daleko," řekl Voráček.

Rád vzpomíná na rok 2015, kdy byl na domácím MS kapitánem. "Jeden z největších zážitků hokejové kariéry, podobně jako byl třeba šampionát v roce 2010, kdy jsme vyhráli titul. Být kapitánem na domácím mistrovství světa, to je opravdu pocta. Když si tak vzpomenu na ty pocity, jak dal Džegr (Jaromír Jágr) ve čtvrtfinále gól Finům na 4:3 čtyři pět minut před koncem, to jsem vážně myslel, O2 arena spadne," připomněl Voráček vítězný duel (5:3).

Věří, že i příští rok bude šampionát atraktivní díky velkým jménům z NHL jako před osmi lety. "Praha je vždycky velkým lákadlem pro hráče z NHL, tedy alespoň podle toho, co vím a co jsem slyšel od ostatních kluků. Stačí se podívat na sestavu Kanady na tom minulém mistrovství světa tady, to mluví samo za sebe," připomněl Voráček hvězdný výběr v čele se Sidneym Crosbym, který bavil nádherným hokejem a došel si pro zlato po deseti výhrách bez jediného zakolísání při celkovém skóre 66:15.

Během rekonvalescence sleduje extraligu, když může, a glosuje občas různé události na sociálních sítích. Na dálku se tak třeba dostal do křížku s vítkovickým šéfem Alešem Pavlíkem.

"Koukám rád, ty zápasy jsou dobré a vyhecované, i když někdy až za hranou. Co předvádí Třinec poněkolikáté za sebou, to je něco neskutečného," ocenil Voráček. "Párkrát jsem něco napsal, občas se mnou byl souhlas, párkrát jsem dostal kartáč, takže klasika. Ale dobrý. Mám čas, tak koukám na hokej. Občas k tomu něco plácnu a pak nechám piraně, ať si trošku požerou," uvedl s nadhledem.

O NHL si udržuje přehled hlavně přes výsledky. "A vím samozřejmě o 'Pastovi', šedesát gólů, to je něco. Já říkal, že mu přeju, aby dal padesát, on se pak během týdne dostal na šedesát. Neskutečný," ocenil Voráček fantastické výkony Davida Pastrňáka, jenž je tahounem Boston Bruins, kteří zcela ovládli základní část.

"Dva roky zpátky jsem říkal o 'Pastovi', že to je podle mého názoru do budoucna jediný člověk, který se může nějakým způsobem rovnat v hokejovém světě Džegrovi. Jak v hokejové či marketingové podobě. A on je momentálně opravdu v nejlepší pětce hráčů světa. K tomu je to výborný skromný kluk, co má rád zábavu. Takovým lidem se musí jedině přát. Jestli si to někdo zaslouží, tak on," řekl Voráček.

Přímo z hlediště plánuje podpořit mateřské Kladno v baráži proti Zlínu. "V sobotu půjdu na fotbal na Spartu se Slavií a v pondělí pak na Kladno. Kluci to budou mít těžké, doufám, že se udrží. Baráž je vždy o nervy. Kladno s tím má zkušenosti, ale Zlín zase na druhou stranu nemá co ztratit, zatímco Kladno může ztratit všechno. Doufejme, že to zvládne a extraliga zůstane doma," přál si Voráček.

Ve fotbalovém derby favorizuje Spartu. "Nikdy jsem jí nefandil a ani nefandím, ale hrají nejlepší fotbal od restartu ligy. Dávají góly, hrají zábavný fotbal. I když je mi sympatičtější Slavia, tak si myslím, že Sparta vyhraje titul," míní Voráček.