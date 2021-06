Samoplátce dá za PCR test nejvýše 814 Kč, za antigenní 201 Kč

Praha - Ministerstvo zdravotnictví snížilo maximální cenu za testy na covid-19 pro samoplátce. O změně v cenovém věstníku platné ode dneška informovalo v tiskové zprávě. PCR test stojí nově nejvýše 814 místo 1510 korun a antigenní test 201 místo 351 korun.

"V současné době má každý občan hrazené dva PCR testy měsíčně a jeden antigenní test týdně. Kromě toho chceme, aby i další testy, které si lidé hradí sami, byly cenově co nejdostupnější, protože jsou podmínkou pro vstup do služeb, na akce, do zdravotnických a sociálních zařízení i pro cestování," uvedl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

U PCR testů se cena skládá z 200 korun na odběr materiálu z nosu, nosohltanu nebo se slin a ceny laboratorního vyšetření vzorku. Cena odběru zůstává stejná, cenu laboratorního vyšetření ministerstvo snížilo na 614 korun. Dosud byla 1310 korun.

Stejné částky laboratořím a odběrovým centrům od začátku června platí zdravotní pojišťovny. Ty hradí testy, na které nemocného pošle lékař nebo hygienik po prokázaném kontaktu s nakaženým. Nově mají lidé také nárok na dva PCR testy na vlastní žádost, dosud si tuto přesnější variantu museli platit. Hrazené z veřejného zdravotního pojištění byly ale antigenní testy jednou za tři dny, od června je to už jenom jednou týdně. Od července budou jenom dva měsíčně a k nim dva PCR testy.

Vláda v pondělí rozhodla, že pro všechny služby, akce a další místa, kde je třeba prokázat bezinfekčnost, budou stačit kromě PCR nebo antigenních testů od zdravotníků také samotesty nebo čestné prohlášení. Mají se tak sjednotit podmínky pro všechny provozovatele, poskytovatele a pořadatele.

Kromě testu s negativním výsledkem je možné bezinfekčnost prokázat také potvrzením o prodělání nemoci v posledních šesti měsících nebo uplynutí nejméně 22 dní od podání první dávky vakcíny. Kromě potvrzení, které dostanou lidé na očkovacím či testováním místě, si mohou certifikát stáhnout také z webu Očkovací portál občana.