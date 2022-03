Salač při debutu v Moto2 upadl, italský den v Kataru korunoval Bastianini

Losail (Katar) - Pro Filipa Salače skončila premiéra v mistrovství světa třídy Moto2 pádem. V zahajovací Velké ceně Kataru po nečekaném čtvrtém čase v sobotní kvalifikaci havaroval dvacetiletý český jezdec už ve třetím kole. Pohyboval se v té době na šestém místě.

První z 21 Grand Prix v sezoně skončila výhradně triumfy italských závodníků. V královské MotoGP zvítězil Salačův kolega z týmu Gresini Racing Enea Bastianini, Moto2 se stala kořistí vítěze kvalifikace Celestina Viettiho a nejslabší Moto3 ovládl Andrea Migno.

Salačovi po solidním startu podklouzlo v rychlé pravotočivé zatáčce zadní kolo a nikým neatakován dostal takzvaného highsidera. Po tvrdém dopadu skončil v kačírku a ze země se jen těžko zvedal. Vyvázl ale bez zranění.

Příčinu pádu si Salač neuměl vysvětlit. "Snažil jsem se pouze soupeřů držet, nejel jsem agresivně. Kopíroval jsem je a nikam nespěchal. Je pravda, že jsem trochu přebrzdil do čtvrté zatáčky, ale na datech z osudné páté zatáčky jsem měl stejnou stopu, náklon, akcelerace i rychlost, takže nechápeme, co se stalo," uvedl v tiskové zprávě. "Strašně mě to mrzí, protože můj cíl byl dojet závod, nechtěl jsem skončit takhle. Byl to docela ošklivý pád, jsem rád, že jsem celý. Máme ještě dvacet závodů před sebou, tak doufám, že tam ukážu svůj potenciál," dodal.

Vietti zvítězil suverénně s více než šestisekundovým náskokem a ve druhé sezoně v Moto2 slavil první triumf, předtím dvakrát zvítězil v Moto3. V bývalé Salačově třídě Moto3 se Migno dočkal druhého vítězství v kariéře a prvního po pěti letech.

V prestižní MotoGP slavil životní triumf Bastianini před dotírajícím Jihoafričanem Bradem Binderem a Španělem Polem Espargarem. "Věnuju tohle vítězství Faustovi, z nebe mě povzbuzoval," řekl Bastianini v připomínce zesnulého šéfa stáje. Fausto Gresini zemřel v minulém roce na následky koronavirové nákazy.

Bastianini startuje v nejsilnější kategorii druhým rokem, vloni skončil nejlépe dvakrát třetí a v šampionátu obsadil jedenácté místo. V MS zvítězil posedmé v kariéře, dosud měl ve sbírce po třech triumfech z Moto3 a Moto2.

Šestinásobný mistr světa Marc Márquez ze Španělska dojel pátý, úřadující šampion Fabio Quartararo z Francie devátý. Španělský vítěz kvalifikace Jorge Martín se propadl po špatném startu a nakonec závod nedokončil po kolizi s dalším pilotem ducati Francescem Bagnaiou z Itálie.

Velká cena Kataru:

MotoGP: 1. Bastianini (It./Ducati) 42:13,198, 2. B. Binder (JAR/KTM) -0,346, 3. P. Espargaró (Šp./Honda) -1,351, 4. A. Espargaró (Šp./ Aprilia) -2,242, 5. M. Márquez (Šp./Honda) -4,099, 6. Mir (Šp./Suzuki) -4,843.

Moto2: 1. Vietti (It./Kalex) 39:53,637, 2. Canet (Šp./Kalex) -6,154, 3. Lowes (Brit./Kalex) -10,181, 4. Augusto Fernández (Šp./Kalex) -10,259, 5. Arbolino (It./Kalex) -11,421, 6. Ogura (Jap./Kalex) -12,331, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Moto3: 1. Migno (It./Honda) 37:59,522, 2. García (Šp./GasGas) -0,037, 3. Toba (Jap./KTM) -0,573, 4. D. Öncü (Tur./KTM) - 0,594, 5. McPhee (Brit./Husqvarna) -1,064, 6. Moreira (Braz./KTM) -1,481.