Salač dokončil Velkou cenu Aragonie na 17. místě, vyhrál Acosta

Alcaňiz (Španělsko) - Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil ve Velké ceně Aragonie v kategorii Moto2 17. místo. Český závodník, jenž tento týden prodloužil o další rok své angažmá v týmu Gresini Racing, na trati v Alcaňizu postupně ztrácel a propadl se za bodované pozice. Vyhrál domácí Pedro Acosta. V MotoGP zvítězil Ital Enea Bastianini před krajanem a dalším jezdcem na ducati Francescem Bagnaiou, jenž nedosáhl na pátou výhru za sebou.

Dvacetiletý Salač, jenž předchozí dvě Grand Prix nedokončil, odstartoval ve Španělsku do závodu po druhé nejlepší kvalifikaci sezony z 12. místa. Zhruba od poloviny závodu ale zpomaloval a pořadím se propadl za bodovanou patnáctku.

V nejsilnější třídě ukončil Bastianini po čtyřech závodech vítěznou sérii krajana Bagnaii, jehož ve vyrovnaném souboji porazil o pouhých 42 tisícin sekundy. Třetí dojel Španěl Aleix Espargaró s aprilií. Bagnaia se díky druhému místu přiblížil už na deset bodů lídrovi šampionátu a mistru světa Fabiu Quartararovi z Francie, jenž Velkou cenu nedokončil.

Quartararo upadl hned v prvním kole, kdy vrazil svou yamahou do zadní části hondy bývalého světového šampiona Marca Márqueze. Španěl, jenž se vrátil do šampionátu po téměř čtyřech měsících a operaci paže, poté se špatně ovladatelnou motorkou srazil Takaakiho Nakagamiho a také pro tyto dva jezdce závod předčasně skončil. "Bohužel jsem jel doleva, protože se mi dostala část Fabiovy motorky do zadní části. Bylo to nešťastné a chci se Takovi a Fabiovi omluvit," řekl Márquez.

Závod v nejslabší kubatuře Moto3 vyhrál Izan Guevara, který si tak upevnil vedení v průběžném pořadí šampionátu.

Velká cena Aragonie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Alcaňizu: Moto3: 1. Guevara (Šp./GasGas) 37:29,944, 2. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,957, 3. Holgado (Šp./KTM) -6,536, 4. Öncü (Tur./KTM) -12,906, 5. Adrian Fernández -16,695, 6. Ortolá (oba Šp./KTM) -16,721. Průběžné pořadí (po 15 z 20 závodů): 1. Guevara 229 b., 2. García (Šp./GasGas) 196, 3. Foggia (It./Honda) 171, 4. Sasaki 158, 5. Masiá (Šp./KTM) 155, 6. Öncü 153, Moto2: 1. Acosta 39:35,337, 2. Canet -2,612, 3. Augusto Fernández (všichni Šp./Kalex) -3,799, 4. Ogura (Jap./Kalex) -7,736, 5. Arbolino (It./Kalex) -7,803, 6. Aldeguer (Šp./Boscoscuro) -8,620, ...17. Salač (ČR/Kalex) -42,998. Průběžné pořadí (po 15 z 20 závodů): 1. Augusto Fernández 214, 2. Ogura 207, 3. Canet 177, 4. Vietti (It./Kalex) 162, 5. Arbolino 128, 6. Acosta 123, ...21. Salač 21. MotoGP: 1. Bastianini 41:35,462, 2. Bagnaia (oba It./Ducati) -0,042, 3. A. Espargaró (Šp./Aprilia) -6,139, 4. B. Binder (JAR/KTM) -6,379, 5. Miller (Austr./Ducati) -6,964, 6. Martín (Šp./Ducati) -12,030. Průběžné pořadí (po 15 z 20 závodů): 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 211, 2. Bagnaia 201, 3. A. Espargaró 194, 4. Bastianini 163, 5. Miller 134, 6. Zarco (Fr./Ducati) 133.