Šádek zůstává v Plzni, klub by měl mít nového majitele do konce roku

Plzeň - Fotbalová Plzeň v sobotním ligovém zápase s Českými Budějovicemi oslaví 110 let od založení. Generální ředitel a majitel klubu Adolf Šádek potvrdil, že Viktoria aktuálně hledá nového investora a jeho příchod by měl být dotažen do konce roku. Plzeňský šéf zároveň uvedl, že nemá v plánu odejít do Zbrojovky Brno a v západočeském celku zůstane.

O příchodu nového majitele do Plzně se spekuluje už delší dobu. Šádek v březnu převzal Viktorii po Tomáši Paclíkovi a hledá pro ni investora, aby západočeský celek mohl nadále konkurovat nejsilnějším českým klubům.

"Že jsme jim schopni konkurovat sportovně, jsme viděli teď o víkendu (Plzeň porazila v lize Spartu 3:2). Přesně proto, abychom byli schopni konkurovat i jinak, probíhá jednání o vstupu nového investora. Chceme, aby Viktorka byla nadále silná, mohla se držet moderních trendů. Tím neříkám, že chceme mít stejný rozpočet jako Slavia nebo Sparta, ale v každém případě chceme být konkurenceschopní," řekl Šádek na tiskové konferenci k výročnímu zápasu.

"Moderní a zdravý klub, který vychovává hráče pro svoje potřeby, ale i pro reprezentaci. Víc k tomu říct v tuhle chvíli nemůžu. Jednání probíhají, do konce kalendářního roku by měl být ten proces ukončený," doplnil Šádek.

Neplánuje, že by z Plzně odešel do druholigové Zbrojovky Brno, jak v létě spekulovala média. "Jsem přesvědčený, že tady zůstanu. Zrovna včera jsem se z Brna vrátil a situace na dálnici D1 mě znovu přesvědčila, že tam nebudu jezdit často," řekl s úsměvem.

"Mám pocit, že jsem se pro Viktorku skoro narodil. Ty úspěchy, kterých jsme tady dosáhli, se nikdy nepřejí. Máme v sobě touhu vítězit, jako klub jsme tak nastavení. Kdo z hráčů to nepochopí, nemůže tady hrát. Podobně to mají i zaměstnanci včetně mě," uvedl Šádek.

Plzeňští od sezony 2010/11 získali pět ligových titulů, v posledních třech sezonách ale nepostoupili do skupinové fáze evropských pohárů. "Když jsem před lety přicházel, měl velké sny a obrovské cíle. A většina se skoro naplnila, i díky obrovskému úsilí a pracovitostí všech lidí v klubu. Přál bych si, aby byl klub stejně úspěšný jako v poslední dekádě. Ano, bude to obrovsky těžké, ale rád bych, aby dál psal historii vlastní rukou," uvedl Šádek.

"Ono to je spíš tak, že když si nějaký sen splním, chci to prožít znovu. Ale pořád je toho spoustu, co se nepovedlo. Třeba jsme nikdy nezískali double, nevyhráli jsme ligu třikrát za sebou. Některé sny jsou odvážné, ale to byly, i když jsem do Plzně přicházel. Dodnes vidím obličej (bývalého obránce) Davida Limberského, když jsem mu před těmi deseti lety řekl, že bych chtěl získat mistrovský titul a hrát evropské poháry," dodal Šádek.

Plzeňští před sezonou nevyhlásili za cíl zaútočit na titul. "Letos jsme o titulu výjimečně nemluvili. Říkali jsme, že chceme být v první šestce, abychom mohli hrát o evropské poháry. Ano, sobotní zápas se Spartou byl skvělý, ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Jak jsou naši kluci schopní podat fantastické výkony, tak zrovna tak to pak v dalším zápase dokážou sami znehodnotit. Já tedy doufám, že si hlavně dokázali, že pokud ke každému zápasu přistoupí takhle, jsou schopní porazit kohokoliv," řekl Šádek.

K výročí 110 let od založení klubu nastoupí Viktoria proti Českým Budějovicím ve speciálních retro dresech.