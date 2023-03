Sáblíková si užívá dobu bronzovou, ze dvou medailí je nadšená

Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková vybojovala na mistrovství světa v Heerenveenu dvě bronzové medaile a v 35 letech potvrdila, že se s ní musí počítat. Trojnásobná olympijská vítězka v Nizozemsku pokračovala ve sbírání třetích míst na velkých akcích. Bronz získala i loni na olympijských hrách v Pekingu.

"Je to taková doba bronzová," řekla Sáblíková ČTK a Českému rozhlasu. "Nepřipouštím si, že mi je, kolik mi je. Jsem ale ráda, že mi to na ledě svým způsobem jde. Dnešní pětka byla pro mě fantastická. Měla jsem sílu jet až do konce a přiznávám, že jsem se strašně bála, protože jsem letos měla odjetou jen jednu pětku. Navíc v Kanadě jsem při problémech s nohou jela katastrofálně," uvedla.

Na začátku prosince si v Calgary při pádu v tréninku rozřízla nohu a do Světového poháru pak naskočila, když nebyla stoprocentně fit. Musela ale jet, aby se kvalifikovala na MS. "Jsem hrozně ráda za to, jak celá sezona dopadla. Více jsem si přát asi nemohla. Odjíždím domů s dvěma bronzovými medailemi a jsem strašně spokojená," uvedla.

Sáblíková se dnes v hale Thialf představila ve čtvrté z šesti rozjížděk a po projetí cílem se dostala do čela. Pak sledovala souboj Kanaďanek Isabelle Weidemannové a Valerie Maltaisové, a když ji ani jedna z nich nepřekonala, věděla, že má medaili.

"V koutku duše jsem doufala, že pár po mně pojede pomaleji, abych zůstala na první příčce. Všichni jsme věděli, kdo jede v poslední dvojici. Irene a Ragne si to teď rozdávají mezi sebou, jezdí neuvěřitelně," řekla Sáblíková. I proto, že zajela nejlepší evropský čas v kariéře, chvilku doufala, že by mohla získal i jedenáctý titul na pětce. "Samozřejmě, že jsem si to přála, ale jsem realistka. Vím, co oni dokážou," uvedla.

Pro rodačku z Nového Města na Moravě bylo nejdůležitější, že měla z výkonů v Heerenveenu dobrý pocit. "Dnes to byl bezvadně odjetý poslední závod sezony. Asi stejný jako loni, kdy jsem tady při finále Světového poháru byla třetí na trojce a první dvě byly tady kolegyně," poukázala Sáblíková na vedle stojící Schoultenovou a Wiklundovou.

Sáblíková byla až do letošního MS historicky nejmladší vítězkou individuálního závodu, v Nizozemsku ji o tento primát připravil osmnáctiletý Američan Jordan Stolz. Česká hvězda dlouhých tratích se ale teď může stát nejstarší zlatou medailistkou, Mezinárodní bruslařská unie ve svých oficiálních materiálech před šampionátem upozorňovala na fakt, že Sáblíková může překonat Boba de Jonga.

"Nevím, co by se muselo stát s těma dvěma, abych to dokázala," rozesmála se. "Nad tím vůbec neuvažuju a nepřemýšlím. Na čele je to hodně vyrovnané a záleží, jak se komu daří. I u Weidemannová jsem dnes do poslední chvíle nevěděla, zda mě překoná. Tohle dělá sport krásným," doplnila vážněji.

"Navíc je zde skvělá atmosféra a vždy tady chcete stát znovu a znovu. A je vám jedno, zda jste první nebo pátý. Jen stát tady na startu je něco, co nikde jinde nezažijete," podotkla žijící legenda, jak místní hlasatel Sáblíkovou představuje. "Vždy se musím smát. Když to řeknou v téhle atmosféře, člověk neví, co má dělat. Na jednu stranu je to radost, na druhou odpovědnost. Člověk by chtěl začít skákat do vzduchu a zároveň by utekl," řekla Sáblíková.