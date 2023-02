Sáblíková se vrací do Světového poháru, dnes pojede v Polsku trojku

Tomaszów Mazowiecki (Polsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se po prosincovém zranění v Calgary vrací do Světového poháru. Na předposledním dílu seriálu v Tomaszówě Mazowieckém plánuje trojnásobná olympijská vítězka dva až tři starty, dnes se představí v závodu na 3000 metrů.

"Odpočinku bylo až moc. Bohužel hlavně uprostřed sezony. Přišlo něco, co jsem nepředpokládala, ale to se stává. Sport je sport a nikdo si nemůže vše plánovat dopředu," řekla Sáblíková ČTK. V Kanadě se v prosinci pětatřicetiletá reprezentantka řízla bruslí do nohy. Třetí díl SP proto vynechala úplně, ve čtvrtém nastoupila jen na trati 5000 metrů, aby se kvalifikovala na MS.

"Moc jsem toho v sezoně neodzávodila, což mě mrzí. Mám určité manko. Každý závod je dobrý, abych si vyzkoušela, jak na tom jsem, co čekat a co si můžu dovolit," uvedla. V Polsku by měla v sobotu jet patnáctistovku a v neděli je přihlášená na kilometr.

Společně se Sáblíkovou se v pátém dílu SP představí Veronika Antošová a Zuzana Kuršová. Nikola Zdráhalová, která měla dlouhodobé problémy se zády, již do sezony nezasáhne.