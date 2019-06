S vysvědčením mohou děti vyrazit do pražských muzeí nebo zoo

Praha - Zoo, muzea nebo koupaliště v Praze odmění v pátek děti za vysvědčení. Někde formou slevy na vstupném, jinde dostanou školáci zadarmo zmrzlinu nebo si budou moct natočit animovaný film s vlastními rekvizitami, zjistila ČTK od provozovatelů.

Nejvíce slev a dárků si užijí jedničkáři. Děti do 15 let, které v pátek donesou do zoologické zahrady v Troji vysvědčení s jedničkou z přírodovědných předmětů, budou mít vstup za korunu. Pro ostatní je tu od 10:00 připraven zábavný program - pohybové aktivity, workshopy nebo divadelní vystoupení. Drobnou odměnu budou děti moct získat v kvízové stezce.

Školáci se samými jedničkami se dostanou zdarma do Muzea filmových legend. Filmové, komiksové a pohádkové hrdiny si mohou přijít prohlédnout do 20:00. Děti do 15 let musejí dorazit v doprovodu dospělého.

Jedničkáři budou mít v pátek zdarma také tři atrakce na koupališti Petynka v Praze 6. K dispozici jim bude velká trampolína, dětské čtyřkolky a aquazorbing.

Akci ke konci školního roku připravila i Galerie ocelových figurín v centru Prahy. Za vysvědčení bez ohledu na známky budou mít děti vstup za polovinu, uvedl za galerii Andrej Bartík.

Mimořádný program k vysvědčení má nachystáno i nedávno otevřené Národní filmové muzeum. Děti si mohou přinést oblíbenou hračku nebo jakýkoliv jiný předmět a za pomoci lektorů si natočit krátký animovaný film. Muzeum jim ho následně pošle domů na památku, řekla jedna ze zakladatelek muzea Terezie Křížkovská.

Zvýhodněné vstupné nejen v pátek, ale celý víkend připravilo se slevovým portálem Muzeum Karla Zemana. Jeden dospělý a dítě zaplatí 199 korun. Vstupenku je třeba koupit předem přes slevový portál.

Každé dítě, které v pátek navštíví aquapark Čestlice dostane zadarmo zmrzlinu, řekla generální ředitelka Aquapalace Praha. "Od 13:00 spouštíme naši hlavní atrakci - Virtuální realitu na toboganu, která nabízí průlet nebeskými zámky nebo vesmírem," dodala.

V Praze je přibližně 280 základních a zhruba 190 středních škol. Základní školy v tomto školním roce navštěvovalo přes 105.000 dětí, na středních školách bylo více než 65.000 studentů.