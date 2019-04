Londýn - Britská ekonomika by byla na konci loňského roku zhruba o tři procenta vyšší, kdyby se Britové v referendu v červnu 2016 nerozhodli opustit Evropskou unii. Od hlasování o brexitu se ekonomická aktivita v zemi každé čtvrtletí snížila o 6,6 miliardy liber (199 miliard Kč). Vyplývá to z nejnovějšího odhadu škod způsobených brexitem, který zveřejnila agentura S&P Global Ratings.

Hlavním důvodem nižší ekonomické aktivity byl růst dovozních cen, který měl negativní dopad na soukromou spotřebu. Nejistota kolem podoby a formy brexitu pak stále více paralyzuje budoucí rozhodování, což bylo loni vidět hlavně v poklesu firemních investic, uvedl ekonom S&P Boris Glass.

"Ihned po referendu klesla libra o 18 procent. To byl nejvhodnější ukazatel dopadu hlasování a pohyb, který vytvořil prostřednictvím inflace, se rozšířil do celé ekonomiky," prohlásil Glass. Jak zdražoval dovoz, zvýšila se inflace a to omezilo výdaje domácností.

Bez brexitu by ekonomika čtvrtletně rostla v průměru o 0,7 procenta místo 0,43 procenta, dodal Glass.

Odhad ztráty v librách je o něco nižší, než hodnocení firmy Goldman Sachs z počátku tohoto měsíce. Ta stanovila náklady pro ekonomiku na zhruba 600 milionů liber týdně. To podle výpočtu agentury Reuters odpovídá 7,8 miliardy GBP čtvrtletně.