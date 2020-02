Růžička (za STAN) by chtěl být nadstranickým předsedou Senátu

Praha - Místopředseda Senátu Jiří Růžička (za STAN) by chtěl jako předseda této parlamentní komory nabídnout nadstranickost. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil (ODS) by funkci v čele Senátu chtěl přinést přidanou hodnotu. Oba kandidáti to dnes uvedli na společné tiskové konferenci, aby tak vyjádřili vzájemný respekt. Senát jednoho z nich zvolí nástupcem zesnulého Jaroslava Kubery (ODS) na schůzi, která se uskuteční pravděpodobně 19. února, tedy za dva týdny.

"To, co bych mohl nabídnout, je jistá nadstranickost," uvedl nestraník Růžička. Připomenul, že byl do Senátu zvolen za TOP 09 a STAN s podporou KDU-ČSL. "Je to dobrá symbolická příležitost ukázat, že to, co středopravicové opoziční strany nabízejí, k čemu vyzývají, ale bohužel často jenom vyzývají, by mohlo být realitou," dodal.

Vystrčil uvedl, že rád pracuje pro lidi a Česko a práce v Senátu ho baví. "Mám pocit, že jsem schopen jí přinést nějakou další přidanou hodnotu," uvedl. "Já se na to těším, ale rozhodně po tom neprahnu," dodal Vystrčil. Chtěl by navázat na Kuberu zejména ve zviditelňování Senátu a vyžadovat, aby Sněmovna dodávala Senátu kvalitnější podklady k projednávaným zákonům.

Vystrčil je favoritem volby s ohledem na vyjádřenou podporu zástupců ANO a KDU-ČSL. Se senátory z těchto frakcí má ODS dohromady polovinu hlasů v horní komoře. Předsedu Senátu ovšem budou vybírat senátoři v tajných volbách. "Volba může být o těch lidech, nejen o zájmech politických uskupení. S tímhle do té volby jdu," řekl Vystrčil.

"Senát je institucí, která je státotvorná a je schopna postupovat ve prospěch věci. My navzájem se respektujeme," uvedl Růžička na adresu protikandidáta. Vystrčil to potvrdil. "Role Senátu je v současné době nezastupitelná, jsme schopni napravovat věci, které nejsou v souladu s tím, jak by měl vypadat kodex platný ve svobodné demokratické zemi," dodal.

Senát o Kuberově nástupci rozhodne pravděpodobně 19. února

Senátoři o předsedovi horní komory, který nastoupí po zesnulém Jaroslavu Kuberovi (ODS), rozhodnou 19. února. Oznámili to dnes šéfové senátorských frakcí. Kandidáty budou první místopředseda Senátu Jiří Růžička (za STAN) a předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Favoritem je Vystrčil, protože vedle lidovců bude mít podporu i z klubu ANO. Členové klubů ODS, KDU-ČSL a ANO tvoří polovinu všech senátorů.

"Předpokládáme, že by plénum Senátu, které by volilo předsedu Senátu, bylo 19. února," řekl novinářům po schůzce Vystrčil ve shodě s předsedy senátorských klubů STAN a ČSSD Petrem Holečkem a Petrem Víchou.

"Za nás budeme pravděpodobně podporovat Miloše Vystrčila, kandidáta ODS," řekla novinářům předsedkyně senátorů ANO Zdeňka Hamousová. Uvedla to na základě konzultací se členy své frakce. K důvodům patří podle ní to, že pro nynější volební období získala předloni předsednickou pozici ODS a měla by jí zůstat. Podobně se už v úterý vyjádřili i představitelé KDU-ČSL.

Vícha uvedl, že volba předsedy Senátu bude tajná. Pokud by nebyl zvolen a bylo nutné obsadit další funkce, odehrálo by se to na dalším zasedání horní komory.

Po předloňských senátních volbách místo v čele Senátu získala ODS pro Kuberu, měla stejný počet senátorů jako klub Starostů. STAN se rozhodl svého kandidáta nominovat podle Holečka kvůli tomu, že je s 19 členy aktuálně nejsilnější frakcí. Klub posílil díky loňskému vítězství Davida Smoljaka (za STAN) v doplňovacích senátních volbách v Praze. ODS má i po úmrtí Kubery stále 18 senátorů, neboť do jejího klubu vstoupila Jitka Chalánková (nezávislá), která do té doby v žádné z frakcí nebyla.

Holeček zdůvodnil Růžičkovu nominaci také tím, že předloni Senát zvolil do čela Kuberu jako osobnost. "My nepociťujeme, že ODS by měla mít nějaké přednostní právo. Pociťovali jsme právo nejsilnějšího klubu nominovat svého kandidáta," uvedl Holeček. Růžička je podle něj považován za vhodného kandidáta a může získat hlasy senátorů z řad nestraníků.

Podle Hamousové je rozdíl jediného senátora v počtu mandátů mezi ODS a STAN "zanedbatelný". Ani podle Vystrčila se rozložení sil v Senátu od předloňských voleb nijak nezměnilo. Zůstane-li ODS předsednictví, nebude na obsazení funkcí v Senátu třeba nic měnit do podzimních voleb. "Kontinuita, která je důležitá pro fungování Senátu, by měla být zachována," dodal Vystrčil.