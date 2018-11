Praha - Meziroční růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí letošního roku podle zpřesněných údajů stagnoval na 2,4 procenta. Uvedl to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). První odhady úřadu uváděly, že meziroční růst hrubého domácího produktu (HDP) proti druhému čtvrtletí zpomalil na 2,3 procenta. Statistici také upravili údaje o mezičtvrtletním růstu HDP, který dříve odhadovali na 0,4 procenta. Dnes uvedli, že dosáhl 0,6 procenta.

K meziročnímu růstu českého hospodářství přispěla podle ČSÚ hlavně domácí poptávka. "Významně rostla investiční aktivita podniků. Vyšší výdaje jsme zaznamenali u vládních institucí a růst podpořila i útrata domácností," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Tuzemská ekonomika roste od konce roku 2013.

Útrata domácností stoupla mezičtvrtletně o 0,8 procenta a meziročně o 3,1 procenta. Nejvýrazněji rostla podle ČSÚ spotřeba předmětů s dlouhodobou trvanlivostí. Rostly i výdaje na spotřebu u vládních institucí, a to mezičtvrtletně o 2,3 procenta a meziročně o 5,3 procenta.

Především kvůli zvýšené investiční aktivitě státu, ale i pokračujícím investicím firem pokračoval ve třetím čtvrtletí vysoký růst investic. Podpořily ho hlavně investice do staveb, strojů včetně dopravních prostředků i do produktů duševního vlastnictví. Objem nákladů na mzdy ve třetím čtvrtletí vzrostl meziročně o 9,4 procenta. Zaměstnanost proti loňsku stoupla o 1,2 procenta.

Saldo zahraničního obchodu se ve třetím čtvrtletí proti loňsku snížilo o 22,5 miliardy korun. Vývoz stoupl meziročně o 4,5 procenta a dovoz o 6,2 procenta. Na růstu vývozu se podle ČSÚ nejvíc podílel obchod s elektronikou a kovy. Růst dovozu táhl obchod s elektronikou a stroji.

Data o HDP podle analytiků ukazují na celoroční růst pod 3 %

Celoroční růst hrubého domácího produktu bude lehce pod třemi procenty. Naznačují to podle analytiků dnešní zpřesněná data o růstu ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Ve čtvrtém čtvrtletí by měl růst mírně zrychlit, sdělili ČTK ekonomové. Růst HDP stále považují za poměrně dobrý.

"V každém případě lze současný růst stále považovat za solidní. Česká ekonomika dosáhla na přelomu roku vrcholu svého hospodářského cyklu a v novém roce začala postupně zpomalovat," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský. Celoroční růst ekonomiky skončí podle něj pod třemi procenty. "Nadále platí, že česká ekonomika ve více směrech naráží na své limity a tento obrázek nová data dokonce zvýraznila," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Česká ekonomika ekonomika by podobně jako evropská měla podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela v posledním čtvrtletí roku zrychlit. "Poté, co odezní jednorázové brzdy, by zahraniční poptávka měla znovu nabrat na síle. Domácí poptávka by si pak měla zachovat svou velmi dobrou dynamiku. Za celý letošní rok očekáváme růst HDP o 2,8 procenta. V příštím roce by domácí ekonomika měla mírně zpomalit na 2,7 procenta," uvedl.

"Je zřejmé, že období nejsilnějšího růstu ve stávajícím hospodářském cyklu má česká ekonomika již za sebou. Za celý rok 2018 očekávám růst HDP na úrovni 2,8 procenta, což bude znamenat výrazné zpomalení oproti roku 2017, zároveň ale půjde o návrat k dlouhodoběji udržitelnějšímu tempu," uvedl i hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Nová čísla potvrzují podle analytika ČSOB Petra Dufka, že si ekonomika udržuje solidní tempo růstu. "I když je růst HDP ČR podstatně nižší, než u ostatních zemí visegradské čtyřky, nejde rozhodně o dramaticky slabý výsledek. Podíváme-li se totiž na výkon českého hospodářství v delším časovém období, zjistíme, že jsme silný růst vybrali jaksi v předstihu před ostatními," uvedl.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že polská ekonomika rostla ve třetím čtvrtletí meziročním tempem 5,1 procenta, Maďarsko přidalo pět procent a Slovensko 4,6 procenta. "Česká ekonomika doplatila na silnou provázanost s ekonomikou německou. Ta ve třetím čtvrtletí stagnovala vinou těžkostí v automobilovém průmyslu, který se potýká s přechodem na nové emisní testy a trpí také hrozbou světové obchodní války," uvedl.