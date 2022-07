Rusové podle Kyjeva ostřelovali kulturní dům s civilisty na východě Ukrajiny

Kyjev - Při ostřelování města Čuhujiv jihovýchodně od Charkova utrpěli zranění dva lidé a další jsou možná ještě pod troskami zřícených budov, uvedl na sociálních sítích zástupce šéfa policie Charkovské oblasti Serhij Bolvinov. Raketový útok v Čuhujivu podle něj zasáhl mimo jiné kulturní dům, pod nímž se před ostřelováním skrývali civilisté.

Záchranáři zpod trosek zničeného kulturního domu v Čuhujivu vyprostili už tři osoby, uvedl podle ruskojazyčné verze BBC šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Upřesnil, že v krytu pod budovou se ale schovávalo víc lidí a záchranné složky proto pokračují v odklízení sutin. Podle Bolvinova Rusové ve městě zasáhli také školu, kde v té době ale nikdo nebyl. K ostřelování Čuhujivu ruská vojska podle prvních informací použila protiletadlové systémy S-300, které se obvykle se používají k ničení vzdušných cílů, doplnil Bolvinov.

Ruské síly v noci na dnešek ostřelovaly také tři okresy Dněpropetrovské oblasti. Lehké zranění nohy tam utrpěla dívka narozená v roce 2011, sdělil podle agentury Unian šéf tamní oblastní rady Mykola Lukašuk.

Výbuchy se dnes v noci opět ozývaly i v Mykolajivu a Charkově. Zprávy o explozích v Mykolajivu se objevily před třetí hodinou ranní, poté byl ve městě a regionu vyhlášen letecký poplach. Podle šéfa Mykolajivské oblasti Vitalije Kima jsou zatím informace o tom, že rakety dopadly na pole na území vesnic poblíž Mykolajivu, napsala agentura Unian. Po třetí ráno se ozvaly výbuchy také v Charkově. Za 15 minut leteckého poplachu bylo podle veřejnosti slyšet nejméně 20 výbuchů.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve své pravidelné analýze situace na Ukrajině uvedl, že ukrajinští činitelé čím dál tím častěji přiznávají protiofenzivu svých sil v Chersonské oblasti.

Už 23. července ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že ukrajinské síly postupují v Chersonské oblasti "krok za krokem". Z jeho prohlášení nebylo jasné, zda hovoří o malém, postupném postupu ukrajinských sil, anebo o širší protiofenzivě, dodal ISW.

Ukrajinské jižní operační velení 24. července oznámilo, že ukrajinské síly ostřelují dopravní infrastrukturu v Chersonské oblasti, aby ztížily manévrování ruských sil a jejich logistickou podporu. Tato aktivita odpovídá protiofenzivě, anebo přípravě na ni.

ISW také uvedl, že sílí poplach v informačním prostoru ruských nacionalistů kvůli vývoji války na Ukrajině. Do té přinesly zvrat především Spojenými státy dodané systémy HIMARS.

Moscow Calling, podle ISW středně velký ruský kanál na sociální síti Telegram, například napsal, že dříve poskytnuté západní zbraňové systémy, především ruční protitankové zbraně a drony, byly proti ruskému dělostřeleckému ostřelování užitečné jen velmi málo, ale systémy HIMARS pro ruské síly a jejich možnosti na Ukrajině vše změnily.

Nedávné ukrajinské údery na ruské sklady, komunikační uzly a týlové základny, mají zničující a potenciálně nevratný dopad na vývoj budoucích ruských ofenziv, dodal ISW.

Rusové na Ukrajině zničili sklad munice do raketometů HIMARS, tvrdí Moskva

Ruské síly údajně zničily v Chmelnycké oblasti na západní Ukrajině překladiště s municí do amerických raketometů HIMARS, uvedlo podle agentury TASS ruské ministerstvo obrany. Ve zničeném skladu byla podle ministerstva také munice k americkým houfnicím M777. Ukrajinské ministerstvo obrany podle agentury Reuters vzápětí informovalo, že ukrajinským silám se právě pomocí raketometů HIMARS podařilo zničit 50 ruských skladů munice.

Tvrzení obou válčících stran o vzájemně způsobených ztrátách nelze v situaci pokračující války nezávisle ověřit.

"Vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu, odpálenými z moře, bylo v okolí obce Bohdanivci ve Chmelnycké oblasti zničeno překladiště s municí do salvových raketometů HIMARS, dodaných z USA, a granáty do amerických velkorážních houfnic M77," citovala agentura TASS mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova.

O amerických systémech HIMARS se hovoří jako o nástroji, který by mohl Ukrajině pomoci zvrátit vývoj bojů. Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj dříve uvedl, že systémy HIMARS Ukrajincům umožňují na ruské pozice útočit "s chirurgickou přesností". Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj americkému listu The Wall Street Journal nedávno řekl, že i díky těmto raketometům klesly ztráty v řadách ukrajinské armády. Podotkl ale, že Ukrajina jich má k dispozici zatím příliš málo na to, aby mohla ve válce s Ruskem dosáhnout obratu.

Americký ministr obrany Lloyd Austin minulý týden uvedl, že USA dodají Ukrajině čtyři další tyto raketové systémy, takže ukrajinské síly jich budou mít k dispozici celkem 16. Dohromady jich chtějí USA zatím poskytnout dvě děsítky.