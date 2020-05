Rusnok: V dohledné době mohu vyloučit zavedení kurzového závazku

Praha - Guvernér České národní banky Jiří Rusnok v dohledné době nepovažuje za pravděpodobné spuštění devizových intervencí jako dalšího nástroje měnové politiky, tedy zavedení tzv. kurzového závazku. Ekonomice podle něj nehrozí deflace. Vyplývá to z dnešního vyjádření Rusnoka v televizi CNN Prima News.

"Nevidím v dohledném horizontu pravděpodobnost použití koruny jako kurzového závazku, protože nehrozí deflační situace. Prakticky to ve viditelném horizontu dokážu vyloučit. Není to vůbec pravděpodobné," uvedl guvernér.

ČNB využila devizové intervence k oslabení koruny jako nástroj měnové politiky od listopadu 2013 do dubna 2017. Udržovala kurz koruny nad 27 korun za euro. Kurzový závazek tehdy zahájila z obavy z deflace poté, co již předtím snížila úrokové sazby na technickou nulu.

Ke kurzu koruny Rusnok uvedl, že koruna již výrazně oslabovat nebude a momentálně je na svých nejslabších úrovních. "Kurz se už příliš propadat nebude. Není pro to důvod. Už nyní ten kurz z hlediska přirozené úrovně k úrovni ekonomiky neodpovídá kvalitě a výkonu ekonomiky, je podhodnocený," uvedl.

Kurz by tak letos měl být podle prognózy v průměru 26,90 koruny za euro a příští rok 27,50 Kč/EUR. Aktuálně se koruna obchoduje za zhruba 27,60 Kč/EUR. Před pandemií se koruna obchodovala kolem 25,50 koruny za euro.

Rusnok dnes označil za nesmyslné úvahy, že by koruna mohla oslabit až například na 32 korun za euro. "Je to nesmysl a vůbec s tím nepočítáme. Je to úroveň, kterou si nedokážu představit po dobu mého mandátu jako guvernéra ČNB. To by muselo být spojené s nějakou apokalypsou," uvedl.

Oslabení koruny z posledních týdnů je podle Rusnoka očekávatelné pro typ ekonomiky, kterým je ta česká, a volně plovoucímu kurzu. Dnešní záznam z jednání bankovní rady 7. května uvádí, že velká část nedávného výrazného oslabení kurzu byla dána negativním tržním sentimentem. V poslední době se situace na finančních trzích částečně podle záznamu zklidnila.

Tomáš Vlk z Patria Finance následně upozornil, že zatímco na počátku dne koruna oslabovala až k 27,70 koruny za euro, po komentáři Rusnoka začala posilovat až k 27,45 Kč/EUR. "Guvernér se tak postavil proti spekulacím o dalším intervenčním režimu, které rozvířil nedávný příspěvek (člena bankovní rady) Tomáše Holuba. Z koruny tím viditelně spadla nervozita posledních dní," uvedl.