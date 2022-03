Ruský novinář čelí stíhání za snímky zničené porodnice v Mariupolu

Moskva - Ruské úřady začaly stíhat známého televizního novináře Alexandra Něvzorova za příspěvky na sociálních sítích o ruském ostřelování porodnice v obleženém Mariupolu. Za "úmyslné šíření záměrně lživých informací" o počínání ozbrojených sil mu hrozí až 15 let vězení, oznámila ruská média. Podle ruské redakce BBC jde o sedmý známý případ uplatnění nového ustanovení trestního zákona, které vstoupilo v platnost po ruské invazi na Ukrajinu.

"Něvzorov podle vyšetřovatelů 9. března na své veřejně dostupné stránce na zakázané sociální síti Instagram a 19. března na serveru YouTube zveřejnil záměrně lživou informaci, že ruské ozbrojené síly úmyslně ostřelovaly porodnici ve městě Mariupol. Publikaci provázely nedůvěryhodné fotografie civilistů, kteří při ostřelování utrpěli zranění. Zdrojem snímků byla ukrajinská média. Ruské ministerstvo obrany oficiálně informovalo o lživosti těchto tvrzení," uvedl v prohlášení vyšetřovací výbor, který v Rusku sehrává roli federální kriminální ústředny. Vyšetřovatelé se nyní podle listu Kommersant pokoušejí zjistit, kde vlastně se Něvzorov nachází.

Kommersant připomněl, že ruské úřady zprvu tvrdily, že snímky mariupolské porodnice, poničené ostřelováním, jsou padělky. Později ostřelování přiznaly, ale uvedly, že v porodnici byla "základna neonacistů". Ukrajinská strana tato tvrzení odmítla a prohlásila, že v porodnici žádní ukrajinští vojáci nebyli.

V ukrajinských médiích se objevily zprávy, že jedna z těhotných žen, zraněných v porodnici, zemřela, stejně jako její nenarozené dítě.

Třiašedesátiletý Něvzorov působil v sovětské a ruské televizi, byl také režisérem televizního filmu o čečenské válce z roku 1998, který se vyznačuje krutými scénami. Něvzorov má nejednoznačnou pověst, a to i proto, že svého času pracoval v televizi oligarchy Borise Berezovského. V poslední době často vystupoval v nezávislé televizi Dožď a rádiu Echo Moskvy, které skončily po ruské invazi na Ukrajinu. Do povědomí vstoupil ještě za dob perestrojky, jako novinář podporoval komunistický pokus o puč v srpnu 1991, pak jako reportér referoval o válkách v bývalé Jugoslávii a v Podněstří v Moldavsku, hájil počínání ruských bezpečnostních složek v Pobaltí. V letech 1993 až 2007 byl pravidelně volen poslancem ruského parlamentu, až do zrušení jednomandátových okruhů. Později proslul jako zakladatel školy jízdy na koních a kritik náboženství; podle ruské verze internetové encyklopedie byl prohlášen svatým parodické církve Létajícího špagetového monstra (pastafariánství).

BBC na svém webu uvedla, že moskevský soud dnes kvůli "šíření lživých informací" o činech ruských vojáků uvalil vazbu na Sergeje Klokova, který pracuje jako technik ve službách ministerstva vnitra. Stíhána je také známá blogerka Veronika Belocerkovská, po které úřady vyhlásily pátrání, protože žije ve Francii. Blogerka psala o ničení ukrajinských měst a zabíjení civilistů, včetně dětí. Stíhán je také novinář Andrej Novašov ze sibiřského Kemerova.