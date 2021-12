Rusko předalo USA své bezpečnostní návrhy, oznámil prezidentův poradce

Moskva - Rusko dnes předalo Spojeným státům své návrhy na bezpečnostní záruky ohledně nerozšiřování Severoatlantické aliance směrem na východ, které požaduje od Západu. Novinářům to sdělil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. V Moskvě je v současné době americká diplomatka Karen Donfriedová, která dnes jednala s náměstkem ruského ministra zahraničí Sergejem Rjabkovem a také se zástupcem šéfa prezidentské kanceláře Dmitrijem Kozakem. Donfriedová na twitteru uvedla, že USA budou ruské návrhy týkající se bezpečnosti v Evropě sdílet se svými spojenci a partnery.

"Prezident informoval, že doslova dnes byly na našem ministerstvu zahraničí předány americkým představitelům konkrétní návrhy, jejichž cílem je vypracovat právní záruky pro zajištění bezpečnosti Ruska," sdělil Ušakov po jednání ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Putin je podle svého poradce připraven okamžitě zahájit jednání. "Vyjádřil naději, že Američané a členové NATO zareagují pozitivně," dodal poradce, podle něhož čínský prezident šéfa Kremlu v této snaze podpořil.

Moskva požaduje, aby se Spojené státy a NATO zaručily, že se aliance nerozšíří směrem na východ a nerozmístí některé zbraňové systémy na Ukrajině a v dalších zemích, které hraničí s Ruskem. O závazné záruky požádal už minulý týden Putin amerického prezidenta Joea Bidena během společného videohovoru. Šéf Bílého domu mu je však odmítl dát a řekl, že každá země má právo si sama vybrat své spojence.

Americká diplomatka Donfriedová se do Moskvy vypravila v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a Západem kvůli soustřeďování ruských vojsk u ukrajinských hranic. Některé západní země a Kyjev se obávají, že by Rusko mohlo provést ozbrojenou operaci na Ukrajině. Moskva takový scénář popřela a uvedla, že její kroky jsou čistě obranné a má právo přesouvat po svém území vojska tak, jak uzná za vhodné. Tvrdí rovněž, že Rusko je ohroženo Severoatlantickou aliancí, která vyzbrojuje Kyjev a posiluje své síly v oblasti Černého moře.

Donfriedová, která má na americkém ministerstvu zahraničí na starosti evropské a euroasijské záležitosti, se do Moskvy vypravila z Kyjeva, kde o situaci jednala s ukrajinskými představiteli. Podle velvyslanectví USA tam potvrdila závazek Washingtonu s ohledem na svrchovanost Ukrajiny a jednala o možnostech, které by vedly k diplomatickému pokroku v současné situaci. Z Moskvy následně odcestuje do Bruselu, kde ji čekají jednání s představiteli NATO a Evropské unie.

Krátce po ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym v roce 2014 vypukl na východě Ukrajiny konflikt. Boje mezi proruskými separatisty a vojsky prozápadní vlády v Kyjevě si dosud vyžádaly více než 13.000 mrtvých. Západ a Kyjev obviňují Rusko z vojenské podpory separatistů, Moskva zapojení do konfliktu popírá.