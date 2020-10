Rusko pozastavilo očkování proti koronaviru, došla vakcína

Moskva - V Rusku dočasně pozastavili očkování nových dobrovolníků vakcínou proti koronaviru. Oznámila to dnes agentura Reuters s odvoláním na organizaci, která s klinickými testy vypomáhá. Důvodem je podle ní obrovský zájem lidí a nedostatek preparátu. Prezident Vladimir Putin se dnes nechal slyšet, že země řeší, jak zvýšit produkci očkovací látky známé pod jménem Sputnik V. Šéf Kremlu však prý stále doufá, že hromadné očkování začne do konce roku.

Podle informací agentury Reuters muselo přerušit očkování dobrovolníků osm z 25 moskevských klinik, které se podílejí na klinickém testování této vakcíny. Došla jim totiž očkovací látka. "Souvisí to s faktem, že je o vakcínu obrovský zájem a neprodukují jí dostatek, aby se to stíhalo," řekl agentuře zástupce výzkumné organizace Crocus Medical, která se společně s ruským ministerstvem zdravotnictví na testování podílí. Očkování nových dobrovolníků by mělo znovu začít zřejmě kolem 10. listopadu.

Vakcína Sputnik V, vyvinutá moskevským ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji, je první vakcínou proti koronaviru, kterou Rusko schválilo. Očkovací látka pojmenovaná po slavné ruské družici je nyní v postregistrační fázi klinického testování, jíž se zúčastní 40.000 lidí, přičemž třetina dostane placebo.

Mikrobiologický ústav dnes nechtěl informace o nedostatku vakcíny komentovat. Poradce ruského ministra zdravotnictví Alexej Kuzněcov uvedl, že testy pokračují. "Cíl 40.000 očkovaných dobrovolníků bude splněn," prohlásil Kuzněcov. Alexandr Gincburg, jenž řídí Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji, v pondělí uvedl, že zhruba polovina ze 40.000 dobrovolníků už dostala první dávku vakcíny (nutné jsou dvě), a sedm tisíc z nich bylo očkováno i druhou dávkou.

Prezident Vladimir Putin dnes při jiné příležitosti pronesl, že vyvstala otázka, jak zajistit dostatek látky pro plánované masové použití. "Jsou s tím určité problémy, které souvisí s dostupností, nebo nedostatkem, nezbytného vybavení," řekl ve video vystoupení na dnešním investičním fóru.

Agentura Reuters podotýká, že původní odhad vyrobit do konce roku 30 milionů dávek vakcín, už ruské úřady tento měsíc přehodnotily a předpokládají jen výrobu dvou milionů dávek v tomto období.

Rusko kromě Sputniku V už schválilo také vakcínu ze sibiřského střediska Vektor, a třetí očkovací látka je prý blízko dokončení. Reuters nicméně upozorňuje, že nedostatek dávek hlavní vakcíny je další z řady výzev v ambiciózním a neortodoxním plánu Moskvy, která schválila preparát pro masové použití ještě před tím, než byly dokončeny všechny potřebné testy týkající se jeho bezpečnosti a účinnosti.