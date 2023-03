Rusko podle televize Welt pečlivě sleduje Pavlova slova o válce na Ukrajině

Berlín/Moskva - Rusko pečlivě sleduje prohlášení českého prezidenta Petra Pavla, že Kyjev má kvůli docházejícím zbrojním zásobám Západu jen jedinou šanci na vytlačení ruských vojsk z Ukrajiny. Dnes to v německé televizi Welt řekl moskevský zpravodaj této stanice. Pavel v úterý navštívil Berlín, kde opakovaně hovořil o tom, že letošní rok považuje pro válku na Ukrajině za rozhodující.

"S mimořádnou pozorností je zde sledováno to, co nový český prezident řekl. Petr Pavel uvedl, že Ukrajina má pro očekávanou jarní ofenzivu jen jednu šanci, protože Západ také nemá nekonečné prostředky a zbraně, aby mohl Ukrajinu v dohledné době vybavit na další ofenzivu. A to je zde, jak jsem řekl, s velkým zájmem sledováno," řekl moskevský zpravodaj televize Welt.

Ruský postoj je podle zpravodaje takový, že chystaný ukrajinský protiútok musí být zastaven za každou cenu. "Pokud by se Ukrajině podařil průlom, mělo by to pro Rusko katastrofální následky," dodal.

Pavel v Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) řekl, že letošní rok bude rozhodující, neboť ani jedna ze stran konfliktu nebude mít kapacity pro další ofenzivy. Rychlé poskytnutí zbraní, které Kyjev nyní potřebuje, je tak podle českého prezidenta i v zájmu Evropy.