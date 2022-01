Rusko podle Bílého domu v případě vpádu na Ukrajinu čeká tvrdá reakce USA

Washington - Pokud se jakékoliv ruské vojenské síly přesunou přes hranici na Ukrajinu, setkají se s rychlou, tvrdou a jednotnou reakcí Spojených států a jejich spojenců. Ve středečním prohlášení krátce po projevu prezidenta Joea Bidena to uvedla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

"Prezident Biden se k ruskému prezidentovi vyjádřil jasně: Pokud se nějaké ruské vojenské síly přesunou přes ukrajinskou hranici, bude to obnovená invaze a setká se s rychlou, tvrdou a jednotnou reakcí Spojených států a našich spojenců," sdělila Psakiová.

Její prohlášení vyšlo krátce po Bidenově tiskové konferenci u příležitosti ročního výročí jeho nástupu do funkce. Americký prezident ve svém projevu zdůraznil, že invaze na Ukrajinu by byla pro Rusko katastrofou. Podle šéfa Bílého domu se ruský prezident Vladimir Putin chystá k nějaké akci na Ukrajině, ale nestojí o otevřenou válku. Totální invaze na Ukrajinu by podle Bidena vyvolala masivní reakci a Moskva by za ni draze zaplatila.

Psakiová v prohlášení uvedla, že jakákoliv jiná agrese ze strany Ruska, včetně kybernetických útoků, se setká s ostrou reakcí. "Prezident Biden také z dlouholeté zkušenosti ví, že Rusové mají rozsáhlou strategii agrese mimo vojenské akce, včetně kybernetických útoků a polovojenských taktik," uvedla mluvčí Bílého domu s tím, že takové činy ze strany Ruska by se setkaly s "rozhodnou, reciproční a jednotnou reakcí".

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit. Z Washingtonu v posledních dnech zaznělo, že Rusko by mohlo zahájit útok kdykoliv. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, popírá, že by chystalo útok.