Rusko po poškození Kerčského mostu tvrdě udeřilo napříč Ukrajinou

Kyjev - Rusko dnes v několika vlnách zasáhlo města napříč Ukrajinou při rozsáhlých útocích, které si podle Kyjeva vyžádaly životy 11 lidí, desítkám dalších lidí způsobily zranění a vyřadily z provozu dodávky elektrické energie a tepla. Moskva na sousední zemi podle ukrajinské armády vypálila desítky raket včetně řízených střel a nasadila i bezpilotní letouny a letectvo. Ruský prezident Vladimir Putin označil dnešní údery za odvetu za ukrajinské útoky, mezi které zařadil i sobotní výbuch na Kerčském mostu, spojnici Ruska s nelegálně anektovaným ukrajinským Krymem. Poplašné sirény se dnes rozezněly po celé Ukrajině a výbuchy hlásily města od Lvova přes Kyjev až po Charkov. Dnešní ruskou agresi důrazně odsoudila řada západních představitelů včetně českých politiků a znepokojení nad situací vyjádřily i Čína nebo Indie.

Čas a místa útoků si Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vybralo tak, aby napáchalo co největší škody. V Kyjevě se první výbuchy ozvaly v době ranní dopravní špičky, kdy lidé míří do zaměstnání a děti do škol. "Snaží se nás zničit a smazat z povrchu Země. Kompletně. Zničit naše obyvatele, kteří spí doma v Záporoží. Zabít lidi na cestě do práce v Dnipru a v Kyjevě," uvedl Zelenskyj ve vystoupení natočeném v centru Kyjeva. Ukrajince vyzval, aby zůstali v krytech.

Rusko odpálilo proti Ukrajině nejméně 83 střel, z nichž 43 se podařilo ukrajinské obraně sestřelit, uvedl generální štáb ukrajinské armády a náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová. Do útoku se zapojily strategické bombardéry Tu-160 vyzbrojené střelami Ch-101 a námořní plavidla se střelami s plochou dráhou letu Kalibr. Rusové rovněž použili 17 dronů, zkonstruovaných k přímým úderům na pozemní cíle, které odstartovaly z Ruskem anektovaného ukrajinského poloostrova Krymu a z Běloruska, napsala agentura Unian. Podle posledních informací Státní služby pro mimořádné události (DSNS) si údery kromě 11 mrtvých vyžádaly také 64 raněných. Ukrajinská policie uvádí 87 zraněných.

Ruský prezident Vladimir Putin dnešní rozsáhlé útoky označil za odvetu za teroristické útoky, které podle něj Ukrajina páchá na ruském území. Poškození Kerčského mostu okomentoval jako snahu ukrajinských tajných služeb zničit klíčovou civilní infrastrukturu. Kyjev se k zodpovědnosti za útok na klíčový most oficiálně nepřihlásil.

V Kyjevě rakety podle starosty Vitalije Klička zasáhly kritickou infrastrukturu, budovu filharmonie, dvě muzea, ale i dětské hřiště nebo památník, u kterého se nachází sídlo ukrajinské tajné služby SBU nebo kancelář prezidenta. Podle médií i svědků dnes Kyjev zasáhlo několik vln výbuchů. Metropole nebyla terčem útoků od června.

Nejméně dva mrtvé a pět raněných včetně dítěte si vyžádalo dnešní ostřelování Záporoží, které se stalo terčem útoků i v neděli a předchozích dnech. Útok zničil několikapatrovou obytnou budova, město podle místní správy zasáhlo okolo deseti střel. Podle tajemníka záporožské radnice Anatolije Kurtěva od neděle zemřelo při ruských útocích ve městě 16 civilistů a skoro 100 dalších utrpělo zranění.

Výbuchy a výpadky elektřiny dnes hlásili také obyvatelé a úřady z Charkova a Sumské oblasti a Poltavy na severovýchodě Ukrajiny, ale i ve Lvově, Žytomyru, Chmelnyckém a Ternopilu na opačné straně země, stejně jako v jihoukrajinské Oděse nebo v Kryvém Rihu v centrální části Ukrajiny. Energetickou infrastrukturu podle Zelenského Rusko zasáhlo i ve Vinnycké a Ivano-Frankivské oblasti.

Dnešní raketové útoky způsobily rozsáhlé škody energetickému systému. Ukrajinské ministerstvo energetiky informovalo, že Ukrajina kvůli nim od úterý pozastaví vývoz elektřiny a úřady vyzvaly obyvatele, aby dnes večer co nejvíc snížili její spotřebu.

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová v reakci na dnešní ostřelování sdělila, že Německo dopomůže k ochraně ukrajinských civilistů tím, že v řádu dní dodá první ze čtyř slíbených systémů protivzdušné obrany IRIS-T SLM. Moldavská diplomacie si dnes předvolala ruského velvyslance kvůli tomu, že moldavským vzdušným prostorem přelétly tři ruské rakety s plochou dráhou letu.

Rozsáhlé útoky odsoudily evropské země a bloky včetně Evropské unie, USA a Británie. Americký prezident Joe Biden k nim uvedl, že demonstrují "naprostou brutalitu" války vedené ruským prezidentem Vladimirem Putinem proti ukrajinskému lidu. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nad nimi vyjádřila zděšení a britský ministr zahraničí James Cleverly je charakterizoval jako ukázku Putinovy slabosti. Český premiér Petr Fiala uvedl, že cílem ruských útoků není poškodit vojenskou infrastrukturu, ale vraždit civilisty a šířit strach. Šéf české diplomacie Jan Lipavský v reakci na dnešní ruskou agresi proti Ukrajině napsal, že Rusko používá teroristické metody.

Znepokojení nad posledními ruskými kroky vyjádřily i asijské země. Čínské ministerstvo zahraničí tlumočilo naději, že napětí se brzy zmírní a indický resort zahraničí vyzval k zastavení nepřátelských akcí a k urychlenému návratu na cestu diplomacie a dialogu. Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) dnes agentuře Reuters sdělil, že z bezpečnostních důvodů pozastavil na Ukrajině svoji práci.