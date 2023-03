Rusko jako agresor musí učinit první krok k míru, řekl německý kancléř

Berlín - Rusko jako agresor musí učinit první krok k míru, a to stáhnout vojáky z Ukrajiny. Dnes to po jednání s lotyšským premiérem Krišjánisem Kariňšem prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Slíbil také, že Německo učiní vše, aby ukrajinská armáda měla zbraně a munici pro svou obranu. Kariňš novinářům řekl, že jednota Západu v podpoře Ukrajiny nadále trvá a nic neukazuje, že by se to mohlo změnit.

"Rusko je země, která zaútočila, proto musí první podniknout kroky k míru, a to stáhnout své jednotky," řekl Scholz. Zopakoval, že německá podpora Ukrajině bude trvat, dokud to bude nutné. Stejný názor měl i Kariňš.

"O podporu nemám strach. V USA, v Německu a v Evropské unii nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit," odpověděl Kariňš na otázku, zda se neobává možné změny postoje Západu. Ten dosud jednotně stojí za Ukrajinou.

Kariňš řekl, že podporováním Ukrajiny se západní státy rovněž staví za své hodnoty. "Nesmíme připustit, aby nad zásadami právního státu zvítězilo právo silnějšího," řekl. Poznamenal, že svět je v tomto případě černobílý, neboť Rusko je jasným útočníkem. "Na Západě vidíme jediného agresora, to je Rusko, které Ukrajinu napadlo," dodal.