Rusko hlásí snížení výkonu dvou bloků Záporožské jaderné elektrárny

Kyjev/Moskva - Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna pracuje v "normálním režimu". Podle agentury TASS to dnes ve vysílání kanálu Rossija 24 řekl šéf proruské oblastní správy Jevhen Balickyj (rusky Jevgenij Balickij). Podle ruského ministerstva obrany byl snížen výkon dvou bloků zařízení. Kyjev a Moskva se vzájemně obviňují z víkendového ostřelování největší atomové elektrárny v Evropě. Šéf ukrajinské státní jaderné společnosti Enerhoatom podle agentury Reuters vyzval, aby se toto zařízení stalo demilitarizovanou zónou.

Ruské invazní jednotky chtějí ostřelováním Záporožské jaderné elektrárny způsobit výpadky elektřiny na jihu Ukrajiny, řekl dnes ukrajinský velvyslanec při Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) Jevhenij Cymbaljuk a vyzval k zorganizování mezinárodní mise do zařízení. "Využijeme veškeré možné diplomatické kanály, abychom přiblížili MAAE a OSN k podniknutí této mise," řekl.

Stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích sídlících ve Vídni Michail Uljanov podle agentury RIA Novosti uvedl, že Moskva je připravena umožnit návštěvu pracovníků MAAE v atomové elektrárně.

"Máme od armády a zástupců ruského Rosatomu, kteří tady situaci sledují, informaci, že vše je v normálním režimu," prohlásil předtím Balickyj. "Dva reaktory nepracují na plný výkon a kontrolují je v současné době ruské struktury," dodal.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov dnes podle ruských agentur obvinil ukrajinské dělostřelectvo z nedělního ostřelování Záporožské jaderné elektrárny. Tvrdí, že útok poškodil vedení vysokého napětí, které zásobuje elektřinou Záporožskou a Chersonskou oblast, jejichž části jsou pod ruskou okupací. "V Záporožské jaderné elektrárně došlo k přepětí, které způsobilo kouř na otevřeném rozvaděči stanice," řekl Konašenkov. Výkon dvou bloků elektrárny byl podle něj snížen, aby se zabránilo narušení provozu elektrárny.

Šéf Enerhoatomu mezitím v televizi uvedl, že Záporožská jaderná elektrárna by měla být místem bez vojenské přítomnosti a měly by tam působit mírové síly. "Rozhodnutí, které žádáme od světového společenství a všech našich partnerů... je stažení útočníků z území zařízení a vytvoření demilitarizované zóny na území zařízení," řekl Petro Kotin. "Přítomnost mírových sil v této zóně a předání kontroly nad ní do jejich rukou, a poté i kontroly nad zařízením ukrajinské straně, by tento problém vyřešily," dodal.

Společnost Enerhoatom zároveň na sociální platformě telegram obvinila ruské síly z vydírání světa prohlášeními, že Záporožská jaderná elektrárna je zaminovaná a invazní jednotky jsou připraveny ji vyhodit do povětří, píše server Ukrajinska pravda.

Ruské invazní síly obsadily Záporožskou jadernou elektrárnu na začátku března za dramatických okolností, kdy z Ukrajiny přicházely zprávy o tom, že útočící Rusové při prudkých bojích areál jaderného zařízení ostřelují. V jeho nejaderné části tehdy vypukl požár. Stále v ní nicméně pracují ukrajinští technici.

Ukrajinské úřady o víkendu obvinily Rusy ze sobotního ostřelování elektrárny, přičemž podle nich byly poškozeny tři senzory pro sledování radiace kolem areálu. Podle Kotina byli dva pracovníci zařízení při ostřelování zraněni. Ruskem dosazení představitelé v oblasti naopak obvinili ukrajinské ozbrojené síly z toho, že zasáhly areál raketometem a poškodily administrativní budovy a skladovací prostory.

Podobné zprávy přišly ze Záporožské jaderné elektrárny i v pátek, kdy areál zasáhly dělostřelecké údery, ze kterých se Moskva a Kyjev obvinily navzájem. Jeden z reaktorů byl poté podle Enerhoatomu odstaven.

Ukrajince z útoku na Záporožskou jadernou elektrárnu dnes obvinil rovněž mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, jenž zároveň podle agentury AFP varoval před potenciálně "katastrofálními důsledky" pro Evropu. "Očekáváme, že země, které mají absolutní vliv na ukrajinské vedení, tohoto vlivu využijí, aby se vyloučilo pokračování takového ostřelování," prohlásil Peskov.

Tvrzení stran konfliktu nebylo možné nezávisle ověřit.

Boje odehrávající se v blízkosti jaderné elektrárny znepokojily svět. Generální tajemník OSN António Guterres dnes apeloval na zpřístupnění Záporožské jaderné elektrárny mezinárodním inspektorům. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi o víkendu řekl, že současný vývoj vytváří "velmi skutečné riziko jaderné katastrofy".