Ruské jaderné síly mají severovýchodně od Moskvy cvičení

Moskva - Ruské jaderné síly provádějí v Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy cvičení. Podle agentury Interfax to dnes oznámilo ruské ministerstvo obrany. Manévrů se účastní přibližně 1000 vojáků, kteří manipulují s asi 100 kusy vojenské techniky včetně odpalovacích zařízení mezikontinentálních balistických střel Jars.

Autonomní odpalovací zařízení mobilního pozemního raketového systému Jars jsou zahrnuta do "intenzivních manévrů" v Ivanovské oblasti, sdělilo ruské ministerstvo. Raketoví specialisté podle něj nacvičují mimo jiné umisťování raketových komplexů do pozic v terénu nebo pochody do 100 kilometrů, uvedlo dále ministerstvo.

Do manévrů jsou zapojeni příslušníci Strategických raketových vojsk (RVSN), což jsou podle Interfaxu vojska, jejichž hlavním úkolem je jaderné odstrašování. Balistické střely Jars, které tvoří jejich základ, mohou zasáhnout cíle ve vzdálenosti do 11.000 kilometrů.