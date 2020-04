RTR: Ropa v době viru - břidlicové firmy v USA krachují jak nikdo

Houston - Firma MCA Petroleum Corp. texaského naftaře Mika Shellmana fungovala čtyři desetiletí, těžila v době ekonomického rozkvětu i propadu a vždy prodávala svoji ropu americkým rafineriím. Nyní však Shellman, který je druhou generací naftařů, kvůli prudkému propadu globálních cen ropy a plným skladovacím nádržím přestal spouštět nové vrty a odložil část prací na údržbě. Vůbec poprvé uvažuje o přerušení většiny těžby, píše agentura Reuters.

Ropná pole od Texasu a Nového Mexika po Oklahomu a Severní Dakotu utichají, protože se zastavila těžba, a desítky tisíc zaměstnanců v ropném průmyslu přišly o živobytí. Poptávka po pohonných hmotách se propadla až o 30 procent, protože úsilí o zastavení šíření koronaviru nechalo letadla na zemi, omezilo využití aut a stáhlo ekonomiky po celém světě do recese.

Shellman uvádí, že ho děsí, že možná nebude schopný ropu prodat. Rafinerie a další kupci nevylučují, že odmítnou další ropu, jakmile jim tento měsíc vyprší smlouvy. Nebo mohou nabídnout, že ropu koupí za cenu pod náklady. Takže se chystá sáhnout do spoření na penzi, aby mohl zaplatit zaměstnance.

Vlády světových producentů ropy usilují o bezprecedentní snížení celkových dodávek o zhruba 19,5 milionu barelů denně. Americký prezident Donald Trump označil dohodu o snížení dodávek za dohodu, která ochrání stovky tisíc pracovních míst v USA.

Ceny ropy však tento týden znovu klesají, protože dokonce i toto snížení nemusí odstranit přebytek na trhu. Ceny zůstávají hluboko pod náklady na těžbu pro mnoho amerických producentů, včetně těch, kteří těží z břidlic. Právě těžba z břidlic byla v posledním desetiletí revolucí v americkém energetickém průmyslu a učinila z USA největšího světového producenta ropy.

Konzultační společnost Rystad Energy odhadla, že v celých Spojených státech letos zanikne 240.000 pracovních míst v ropném průmyslu. To je zhruba třetina zaměstnanců ropných polí na moři i na pevnině.

Rozkvět amerického ropného průmyslu skončil 6. března, kdy Saúdská Arábie a Rusko ukončily čtyřletou dohodu, která omezovala těžbu a poskytovala ropě z břidlic "cenový deštník". Firmy těžící z břidlic nahromadily v letech expanze obrovský dluh, a následný pád cen je tak těžce zasáhl.

V březnu ceny ropy klesly na 20 dolarů (500 Kč) za barel, což byla zhruba třetina ceny z ledna a představuje méně než polovinu toho, co mnoho firem potřebuje na pokrytí produkčních nákladů.

Klesají také výdaje za služby pro těžbu ropy. Výzkumná společnost Spears & Associates odhaduje, že v letošním roce klesnou výdaje za služby pro ropná pole o 21 procent na 211 miliard USD (5,3 bilionu Kč), nejníže od roku 2005.

Analytik Rystad Energy Artem Abramov se obává, že těžařům z břidlic hrozí ukončování těžby i po dohodě kartelu OPEC a jeho spojenců o snížení těžby kvůli finančním problémům v celém odvětví. Věřitelé nyní nejsou ochotni poskytnout producentům více peněz a šéf oddělení restrukturalizace v SOLIC Capital Advisors Raoul Nowit se domnívá, že letos požádá o ochranu před věřiteli 60 ropných těžařů a mnoho z nich již ani neobnoví činnost pod novým majitelem.

Snížení těžby kartelem OPEC nebude dostatečné ani pro ropnou firmu Texland Petroleum, která provozuje 1200 vrtů v Permské pánvi. Americký provozovatel rafinerie a ropovodu Phillips 66 požádal prezidenta firmy Jima Wilkese, aby snížil dodávky o 15 procent a další kupec rovnou zrušil dohodu. "Nikdy jsme nebyli v situaci, kdy bychom nemohli prodat ropu, kterou vytěžíme. A to se nyní děje," řekl Wilkes.

Investoři z Wall Street se v posledních několika letech již stáhli z těžby z břidlic kvůli slabým výnosům. Producentům tak zůstávají jen omezené možnosti pro refinancování, dodávají analytici a manažeři z odvětví.

Kvůli obrovskému množství vytěžené a neprodané ropy někteří provozovatelé ropovodů v obavách z ucpání svých ropovodů trvají na tom, aby producenti nepřipojovali nové vrty a prokázali, že mají kupce nebo zařízení na uložení ropy, než pustí ropu z již připojených vrtů do ropovodu. Varovali, že do poloviny května jsou zásobníky plné a odmítnou převzít další, říká ředitel těžařské firmy Pioneer Natural Resources Scott Sheffield.

Majitel MCA Petroleum Shellman říká, že svým přátelům, kteří přišli o práci, radí, že je čas opustit ropný průmysl. "Nikdy už to nebude takové, jako to bylo." On sám slíbil, že bude své zaměstnance platit z úspor i kdyby musel zavřít své vrty. Ale bolest přesahuje Shellmanovu peněženku. "Z emočního hlediska mě to zabíjí," říká.