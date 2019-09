ŘSD zahájilo stavbu D7 u Panenského Týnce

Panenský Týnec (Lounsko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo stavbu tříkilometrového úseku dálnice D7 u Panenského Týnce, čímž by měl být odstraněn jeden z vysoce nehodových úseků. Ředitel ŘSD Radek Mátl připomněl, že v roce 2009 se v místě stala tragická nehoda, při níž zemřelo osm lidí. Stavba bude stát 685 milionů korun bez DPH. Úsek by měl být hotov do října 2021.

Jde v podstatě o obchvat Panenského Týnce, který se z dvoupruhové silnice stane čtyřpruhovou. Celková délka trasy je 3500 metrů. Projekt počítá s mimoúrovňovou křižovatkou, třemi mosty a hlukovými stěnami.

Úsek postaví firmy Vodohospodářské stavby, Doprastav a Doprastav CZ. "Co se týče financování, akce bude financovaná z rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury. Byla vysoutěžená za 685 milionů korun bez DPH a bude spolufinancována z evropských zdrojů. Z operačního programu doprava s evropského fondu pro regionální rozvoj," řekl ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.

"Přáli bychom si, aby stavba byla dokončena dřív, než bylo plánováno," řekl při zahájení stavby ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO). Dodal, že ministerstvo dopravy podniká kroky, aby se mohlo pracovat i v noci.

"Současně s dnešním úsekem je v České republice rozestavěno 254,5 kilometru dálnic a silnic první třídy. Z čehož nové úseky dálnic tvoří 133,8 kilometru, nejvíce stavíme na D3, tam je rozestavěno 30,5 kilometru, na D11, tam je rozestavěno 22,4 kilometru, a D35, tam je rozestavěno 27,3 kilometru," řekl Kremlík. V Česku bylo na konci loňského roku podle údajů v ročence ministerstva dopravy 1251 kilometrů dálnic, za loňský rok ale přibylo jen 11 kilometrů.

Stavba u Panenského Týnce v roce 2013 vypadla z priorit ministerstva. Jednu dobu nebylo jasné, zda se dálnice D7 postaví. "V rámci hledání úspor a hledání optimálních řešení dálničních úseků D7 spadala do kategorie těch dálnic, kde se mělo nejvíce spořit," řekl dnes ředitel Mátl. "Spekulovalo se o tom, že by to mohla být pouze tříproudová komunikace, takzvaný vystřídaný třípruh, nebo případně dvouproudová komunikace. Naštěstí po spočítání ekonomický výhodnosti a zvážení všech aspektů bezpečnosti se usoudilo, že je nutné zde dostavit dálniční úsek," uvedl.

Rychlé dokončení D7 požadovali opakovaně starostové obcí ležících podél trasy silnice s mnoha tragickými nehodami. Přímo u Panenského Týnce v březnu 2016 havaroval autobus se školáky, nehoda si vyžádala 47 zraněných, z toho 43 dětí. "Chtěl bych říct, že budu moc rád, když se o Panenském Týnci zase bude mluvit jako o místě s chrámem s dobrou energií a ne jako o místě, kde jsou často opravdu tragické dopravní nehody," řekl ČTK starosta Panenského Týnce Jiří Čížek.

Silnice od středočeského Slaného směrem na Chomutov firmy postupně přestaví na dálnici D7. Důvodem je stále hustší kamionová doprava na silnici I/7. Kapacita této silnice nestačí a nesplňuje ani podmínky pro plynulost a bezpečnost provozu.