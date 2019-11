ŘSD vyvlastní pozemky, kvůli nimž u Tábora nemůže dostavět D3

Ilustrační foto - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 29. března 2019 slavnostně zahájilo stavbu části dálnice D3 Hodějovice-Třebonín. Úsek dlouhý 12,5 kilometru bude součástí obchvatu Českých Budějovic. Cena s DPH je sedm miliard korun, stavět bude italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav. Stavba by měla být hotova v létě 2022.

Ilustrační foto - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 29. března 2019 slavnostně zahájilo stavbu části dálnice D3 Hodějovice-Třebonín. Úsek dlouhý 12,5 kilometru bude součástí obchvatu Českých Budějovic. Cena s DPH je sedm miliard korun, stavět bude italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav. Stavba by měla být hotova v létě 2022. ČTK/Pancer Václav

Tábor - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) požádá o vyvlastnění pozemků motocentra u dálnice D3, kvůli kterým nemůže dostavět část dálnice u Tábora. Majitelé pozemků odmítli finanční odškodnění. Na záměr ŘSD upozornila Česká televize. Věc chystají právníci, o vyvlastnění rozhodne krajský úřad Jihočeského kraje, řekli ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl a Jan Studecký. ŘSD požádá o vyvlastnění do měsíce, řekl Studecký.

Jde o úsek dlouhý 400 metrů. Vlastníkům pozemků navrhlo ŘSD již dříve odškodnění téměř 20 milionů Kč. Majitelé nabídku nepřijali. Návrh odškodnění zaslalo ŘSD jak bratrům Bratránkovým, jimž patří pozemky s Motocentrem, tak i firmám Milan Král a Taartrade. S některými z nich jednali zástupci ŘSD osobně, ale bez úspěchu.

"Majitelé odmítli nabízenou cenu. Zbývá jediná cesta, a tou je vyvlastnění. Právníci to začínají připravovat. Můžeme zahájit proces vyvlastnění. Doufám, že D3 se nám konečně podaří dostavět," řekl Studecký.

Soud už dříve rozhodl, že ŘSD musí vlastníky sporných pozemků buď připojit k D3, nebo je odškodnit. Podle Rýdla zvolí ŘSD formu takzvaného mezitímního rozhodnutí, což je stav, kdy ještě nejsou pozemky vyvlastněny, ale už se může začít stavět. Součástí vyvlastnění je peněžní kompenzace.

ŘSD chtělo pozemky vykoupit. Pozemky s Motocentrem, které patří bratrům Bratránkovým, ale k dálnici připojit nelze - vlastníci pozemků, přes které by měla vést příjezdová cesta k Motocentru (Jihočeský kraj či městská část Měšice), s tím nesouhlasí. Návrh odškodného pro Bratránkovy a Krále, jemuž patří 9290 metrů čtverečních orné půdy, byl téměř 20 milionů Kč.

Petr a Pavel Bratránkovi a firma Taartrade vlastní 4009 metrů čtverečních pozemků a dvě budovy na pozemcích. Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu Motocentra jako stavbu trvalou přes dočasný příjezd ze silnice I/3.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Bošilec - Ševětín dlouhý 8,1 kilometru otevřelo ŘSD na konci června. D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Dálnice D3 by měla měřit 170 kilometrů, v provozu je 58 kilometrů. D3 z Mezna k hranicím s Rakouskem by měla být hotová v roce 2024, celá dálnice D3 z Prahy k hranicím do roku 2028, řekl letos v červenci premiér Andrej Babiš (ANO).