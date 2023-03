Rozsudek, za který NSS dostal anticenu Velkého bratra, zrušil Ústavní soud

Brno - Ústavní soud v únoru zrušil rozsudek, za který Nejvyšší správní soud (NSS) minulý týden převzal anticenu Velkého bratra pro největšího "úředního slídila". Podle NSS měl finanční úřad právo požadovat data ze silničních kamer provozovaných policií v systému takzvané automatické kontroly vozidel. Podle ústavních soudců se však NSS nevypořádal se všemi námitkami muže, kterého se sporný postup finanční správy týkal. Nyní musí NSS rozhodnout znovu. Na nález Ústavního soudu, dostupný v jeho databázi, dnes upozornily Hospodářské noviny.

Policejní systém měl primárně sloužit k pátrání po kradených autech, pro vyšetřování zločinů a přestupků a k potírání terorismu. Jeden z finančních úřadů si záznamy vyžádal jako důkazní materiál při ověřování záznamů v knize jízd kvůli odpočtu daně. NSS svým rozhodnutím otevřel prostor pro další rozsáhlé zásahy do soukromí občanů, uvedl minulý týden Jan Vobořil, ředitel organizace Iuridicum Remedium, která anticenu uděluje.

Zákon dává policii pravomoc zpracovávat informace včetně osobních údajů "v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů". Ve sporu kvůli záznamům z kamer tak šlo po právní stránce také o to, zda policie finanční správě poskytla jen materiál, kterým již sama disponovala pro své účely, anebo musela záznamy zpracovat a utřídit, a vznikly tak nové informace, potřebné nikoliv pro plnění úkolů policie, ale finanční správy.

"Minimálně toto předání záznamů policie správci daně zjevně nemohlo být učiněno pro vlastní účely policie. NSS se tak významově minul s námitkou, kterou stěžovatel vznesl v kasační stížnosti, reagoval na něco jiného a vznesenou námitku nevypořádal," stojí v usnesení senátu Ústavního soudu se zpravodajem Josefem Fialou.

"Ústavní soud neříká, že to má být tak, nebo tak. Ale že to Nejvyšší správní soud musí znovu zvážit, a to zejména z pohledu toho, jak to zasahuje do práv občanů,“ citovaly Hospodářské noviny advokátku Veroniku Odrobinovou.