Rozsáhlé požáry v ČR nebudou neobvyklé, hasiči mění přístup a techniku

Roudnice nad Labem (Litoměřicko) - Rozsáhlejší požáry v přírodě nebudou v ČR ani celé Evropě nic neobvyklého, řekl na tiskové konferenci k výročí loňského požáru v Českém Švýcarsku ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj je potřeba ve vztahu k lesním požárům modernizovat postupy i techniku. Zejména hašení leteckými prostředky se loni osvědčilo, proto má ČR na letošní sezonu požárů k dispozici dva pronajaté vrtulníky Black Hawk s vaky o objemu 3000 litrů.

Fotogalerie

Nejrozsáhlejší lesní požár v zemi vypukl loni v noci na 24. července. Vystřídalo se u něj zhruba 6300 hasičů. Hasiči s požárem zápolili 20 dní, v dalších týdnech požářiště o rozloze více než 1000 hektarů sledovali kvůli případným skrytými ohniskům.

Kromě dvou vrtulníků od soukromých provozovatelů může ČR využít k hašení ještě dva policejní vrtulníky bell s bambi vaky na 900 litrů vody. Vrtulníky Black Hawk jsou pak v neustálé pohotovosti, uvedl Rakušan. "Jsou součástí modulu leteckého hašení v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. To je něco, na co jsme se velmi koncentrovali i v rámci našeho předsednictví. Zařídit v Evropské unii takový systém, který umožní rychlé hasební práce ve všech částech Evropy," řekl ministr a dodal, že chce stát pořídit další vrtulníky. Výhledově by ČR mohla být středoevropskou základnou pro hasební práce velkého rozsahu, dodal Rakušan. Asi příští rok by mohl stát získat prostředky od EU na nákup prvního vrtulníku.

V plánu jsou také legislativní úpravy. Počítá se s tím, že bude uzákoněno, jakým způsobem se budou posuzovat tzv. bezzásahová území, připomněl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Loňský požár přinesl podle ředitele poučení, že je potřeba při leteckém zásahu hasit alespoň za využití vaků s objemem 3000 litrů. Pronajaté helikoptéry letos podle něj zasahovaly zatím třikrát. Pro nabírání vody v místech, kde není její zdroj, mají hasiči k dispozici tři dvojice tzv. flexi tanků o objemu 54.000 a 36.000 litrů. "Jsou v permanenci záchranného útvaru z Hlučína a jsou na třech dislokacích - Hlučín, Jihlava, Zbiroh," uvedl Vlček. Pokud si je velitel zásahu vyžádá, budou dovezeny na místo, aby měly vrtulníku kde vodu nabírat.

Nad rámec běžných investic byla loni nebo bude letos pořízena nová zásahová technika. Mimo jiné jde o 24 cisteren pro velkoobjemové hašení nebo 44 čtyřkolek s hasicím zařízením. Dobrovolní hasiči získali na nákup cisteren navíc 300 milionů korun, dalších 100 milionů korun má pak sloužit k výstavbě či opravám jejich zbrojnic.

Kvůli požáru v Českém Švýcarsku policie obvinila jednoho muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny mu hrozí až 15 let vězení.