Rozličné užití vrbového proutí představuje výstava ve skanzenu v Zubrnicích

Zubrnice (Ústecko) - Bílá sobota podle tradice patří pletení pomlázky. Jak takové pomlázky mohou vypadat, jak se pletou košíky, ale i k čemu všemu lze vrbové proutí použít, si mohou prohlédnout návštěvníci skanzenu v Zubrnicích nedaleko Ústí nad Labem. Vedle děl studentů umělecké školy uvidí výrobky staré i přes 100 let.

Největší rozmach zažilo košíkářství na přelomu 19. a 20. století. Tehdy se chodilo s nůšemi na trh, s proutěnými kufry se cestovalo, do vrbových kukaní snášely slepice vejce. Všude se pěstovaly vrby a košíkáři měli svůj cech. Nástup plastu znamenal konec doby proutěné. "V současné době, kdy jsme si už prošli plastovým boomem, se hojně navracíme k tradičním materiálům, mezi které proutí patří. Tady jsme se snažili ukázat tradiční výrobky, z nichž některé mají už historickou hodnotu, i obyčejné věci jako sušák na ovoce, ale designové užití proutí," řekla ČTK Barbora Hrdinová, jedna z autorek výstavy.

Expozice v domě z Loubí vznikla na základě spolupráce s pražskou Střední uměleckou školou textilních řemesel. Mezi studentskými pracemi jsou kočárky, hračky. Vedle nich jsou houpadla s plexisklem nebo židle, u které je v místě na sezení koš. "Může sloužit třeba na rukavice, čepice nebo deštníky, zkrátka na vše, co nemá na chodbě své místo," podotkla Hrdinová.

Zatímco pomlázka, je spojená s jarem, má přinést omlazením, a tudíž musí být z čerstvého proutí, ostatní výrobky jsou z proutí rok starého. "To se pak na dva týdny namočí a poté se z něj teprve tvoří," uvedla Hrdinová. Dneska už podle ní málokdo umí toto řemeslo, které se ona sama snaží v ateliéru košíkářských technik oživit. "Nejlépe se řemeslo předává tak říkajíc z ruky do ruky, ukázkou," zdůraznila. Koukat pod ruce by tak dnes měli mladí kluci svým otcům a dědům. Někteří třeba ještě umí uplést pomlázku z více než osmi proutků. Inspiraci k další proutěné tvorbě najdou zájemci do konce června v Zubrnicích.