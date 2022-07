Rozhodující týden Tour de France zahájí první z tria pyrenejských etap

Carcassonne (Francie) - Po volném pondělí dnes vstoupí cyklistická Tour de France do třetího rozhodujícího týdne. Na programu je první z tria pyrenejských etap, úsek o délce 178,5 km z Carcassonne do Foix. Žlutý trikot lídra bude hájit Dán Jonas Vingegaard, jenž má po 15. etapě náskok 2:22 minuty před vítězem předchozích dvou ročníků Tadejem Pogačarem ze Slovinska.

Prvních sto kilometrů dnešní etapy by nemělo pro peloton představovat větší problém, pak ale následují dvě stoupání první kategorie - 11,4 km dlouhé Port de Lers a poté 9,3 km dlouhé Mur de Péguére. Vzhledem k tomu, že po nich následuje 27 km klesání do cíle, neočekává se útok favoritů na celkové pořadí. Podle papírových předpokladů by mohli o etapové prvenství bojovat outsideři, a třeba i domácí Francouzi čekající na první letošní vítězství na své Tour.