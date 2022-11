Rozhodnutí ČNB pomohlo koruně k mírnému zpevnění vůči euru

Praha - Rozhodnutí České národní banky (ČNB) o ponechání úrokových sazeb mírně posílilo kurz koruny vůči euru. Dnes kolem 17:00 se česká měna obchodovala za 24,47 Kč/EUR, což ve srovnání se středečním podvečerem představovalo zpevnění o tři haléře. Vůči dolaru dnes koruna naopak oslabila, a to o 26 haléřů na 25,07 Kč/USD. Nad 25 korun se kurz dostal po zhruba dvou týdnech. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Bankovní rada ČNB dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Rada také rozhodla, že bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Do zveřejnění výsledku měla koruna tendenci mírně oslabovat a posunovat se směrem k 24,55 CZK/EUR. "Po oznámení výsledku jednání, že se úrokové sazby nemění a ČNB pokračuje ve využívání devizových intervencí jako nástroje ke snížení kurzové volatility, koruna posílila k 24,46 CZK/EUR," uvedl ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Pražská burza posílila, k růstu jí pomohly akcie Erste a KB

Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 0,36 procenta na 1189,68 bodu. K růstu burze pomohlo zdražení akcií bankovní skupiny Erste a Komerční banky. Naopak cenné papíry ČEZ a Moneta Money Bank ztrácely. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Akcie ČEZ, se kterými se dnes obchodovalo v největším objemu, oslabily o 0,74 procenta na 807,50 koruny. Nejvýraznější propad postihl cenné papíry Monety, a to o 1,94 procenta na 70,70 koruny.

Ostatní hlavní emise pražské burzy už ale posilovaly nebo stagnovaly. Mezi zdražujícími byly i akcie Erste a Komerční banky, které dosáhly druhého a třetího největšího objemu obchodů po akciích ČEZ. Cenné papíry Erste si připsaly 0,91 procenta na 619 korun a cenné papíry Komerční banky 0,90 procenta na 725,50 koruny. Největší posílení - o 1,54 procenta na 65,80 koruny - zaznamenaly akcie firmy Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren.

Dolar posiluje poté, co Fed naznačil vyšší úroky, než se dříve očekávalo

Dolar dnes posiluje. Šéf americké centrální banky (Fed) ve středu uvedl, že úrokové sazby patrně vystoupají na vyšší úroveň, než se dříve předpokládalo. Oslabuje britská libra. Britská centrální banka dnes zvýšila základní úrokovou sazbu a zároveň uvedla, že britská ekonomika už vstoupila do recese, která by mohla trvat až do poloviny roku 2024.

Kolem 17:35 SEČ si dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, připisoval 1,4 procenta na 112,88 bodu. Euro vůči dolaru klesalo o 0,7 procenta na 0,9754 USD. Dolar k jenu stoupal o čtvrt procenta na 148,26 JPY. Euro vůči jenu oslabovalo o 0,4 procenta na 144,63 JPY.

Fed ve středu podle očekávání opět zvýšil úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Jeho základní sazba se tak dostala do rozpětí 3,75 až 4,00 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za téměř 15 let. Banka naznačila, že by v budoucnosti mohla úroky zvyšovat pomalejším tempem.

Její šéf Jerome Powell na tiskové konferenci nicméně upozornil, že bude ještě určitou dobu trvat, než se úrokové sazby vyšplhají na dostatečně vysokou úroveň. Prohlásil rovněž, že je zatím předčasné hovořit o přerušení zvyšování úroků.

Britská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na tři procenta a přikročila tím k nejvýraznějšímu zvýšení úroků za 33 let. Základní sazba je teď v Británii na nejvyšší úrovni od roku 2008. Centrální banka dále předpověděla, že v letošním druhém pololetí se hrubý domácí produkt (HDP) Británie sníží o 0,75 procenta. S pokračováním hospodářského poklesu počítá i v příštím roce i v první polovině roku 2024.

"S ohledem na sílící obavy z globální recese, které podněcují odliv do bezpečných aktiv," bude převaha dolaru přetrvávat, konstatoval analytik Juan Perez ze společnosti Monex USA.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,50 24,47 Kč/USD 24,81 25,07

Zdroj: Patria Online