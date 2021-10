Roušky a lockdowny oslabily lidem imunitu, proti chřipce radí lékaři očkovat

Praha - Nošení roušek a lockdowny kvůli epidemii covidu-19 lidem oslabily imunitu proti ostatním respiračním infekcím, nesetkávali se s nimi tak často jako dříve. Letos se prakticky neprojevila chřipková epidemie, není ale jasné, jak bude vypadat příští rok. Odborníci radí, aby se nechali očkovat už lidé nad 50 let, malé děti nebo těhotné ženy. Uvedli to dnes na tiskové konferenci k očkování proti chřipce odborníci. Chronicky nemocní a lidé nad 65 let mají vakcínu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

"Už zhruba dva týdny zaznamenávají lékaři vyšší počet akutních respiračních infekcí. Nemocnost je vyšší než v posledních pěti nebo šesti sezónách. Ale dá se ještě hovořit o běžné nemocnosti," řekl na dotaz ČTK vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Za hlavní důvody považuje návrat dětí do škol a chladnější počasí se začínajícím podzimem. Za extrémní nárůst označil současnou situaci ve své ordinaci praktický lékař pro dospělé Michal Holásek. U dětí podle ředitelky Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdeňky Jágrové hraje roli i fakt, že rodiče je raději nechávají doma z obavy, aby nešlo o nákazu covidem-19. V běžných letech by podle ní takto nachlazené děti poslaly normálně do školy.

Lidé jsou podle ní k nákaze respiračními infekcemi nyní náchylnější. "Imunita není dlouhodobá, posilujeme ji tím, že se setkáváme opakovaně s různými infekcemi," dodala Jágrová.

Po letošním poklesu případů v době chřipkové epidemie o 95 procent proti předchozí sezónně není podle odborníků snadné předvídat, jaká epidemie dorazí příští rok. "Rozhodně není jasné, jak moc bude původce covidu cirkulovat v následující sezóně a jaký dopad bude mít na cirkulaci dalších agens," dodal Kynčl. V letech před příchodem epidemie covidu-19 se obvykle nakazilo pět až deset procent dospělých a zhruba čtvrtina dětí.

Očkovat se je podle odborníků nejvhodnější v říjnu nebo listopadu. Doporučují ho lidem nad 50 let, výrazně pak seniorům a chronicky nemocným, například s cukrovkou, nemocí srdce či cév, ledvin nebo jater. Ti mají zhruba 400krát vyšší riziko komplikací chřipky.

Odhaduje se, že ročně chřipce podlehne asi 2000 Čechů. Přesná čísla o počtech nakažených a úmrtích, jako v případě covidu-19, nejsou, protože se na chřipku nevyšetřují všichni lidé s příznaky.

Podle Jágrové by se po posouzení pediatra měly očkovat i děti od šesti měsíců do pěti let nebo těhotné, které často mívají vážný průběh chřipky proto, že jim plod omezuje kapacitu plic. Povinné by podle ní mělo být také pro zdravotníky a pracovníky sociálních služeb.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je podle ní zarudnutí místa vpichu nebo zvýšená teplota. To, že se lidé nakazili chřipkou z očkování, je podle Holáska mýtus. Lidé, kterým bylo po očkování špatně, podle něj buď už byli nakažení, protože vakcína chrání až za dva týdny, nebo se nakazili jinou virózou než chřipkou.