Ropa výrazně zlevňuje, USA chtějí ze své rezervy uvolnit až 180 milionů barelů

Londýn - Ropa výrazně zlevňuje. Cena suroviny reaguje na zprávu, že Spojené státy zvažují uvolnit až 180 milionů barelů ze svých strategických zásob ropy, tedy největší objem za padesátiletou historii této rezervy.

Severomořská ropa Brent kolem 8:20 SELČ odepisovala 4,3 procenta na 108,59 dolaru za barel a americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesala o 5,2 procenta na 102,17 dolaru za barel.

Americký prezident Joe Biden později dnešní den vystoupí s projevem o opatřeních své administrativy zaměřených na snížení cen benzínu. Ty po ruské invazi na Ukrajinu vzrostly na rekordní hodnoty.

"Pokud by se ukázalo, že to skutečně bude tolik, bylo by to významné, a tak by to určitě do jisté míry pomohlo pokrýt výpadek. I když ne celý," řekl analytik Warren Patterson ze společnosti ING, který přitom odkazoval na objem 180 milionů barelů ropy. "Další klíčovou otázkou je, zda by tento objem byl součástí širšího koordinovaného uvolnění," dodal.

V pátek se mají sejít zástupci členských zemí Mezinárodní agentury pro energii (IEA). Na mimořádném zasedání budou rozhodovat o společném uvolnění zásob ropy, informovalo novozélandské ministerstvo energetiky. "Na zasedání se domluví celkový objem a to, kolik z něj připadne na jednotlivé země," uvedla mluvčí resortu Megan Woodsová.

Zprávy o možném vypuštění ropy z amerických rezerv zastínila nadcházející zasedání Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenců včetně Ruska. Očekává se, že skupina známá jako OPEC+ se i dnes bude držet dohody o postupném zvyšování těžby ropy.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent květen 108,59 113,45 New York - NYMEX WTI květen 102,17 107,82